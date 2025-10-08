На 11 октомври 2025 г. (събота) от 17:30 ч. на централния площад в Димитровград, Фолклорен ансамбъл „Нашенци“ ще представи обработен фолклорен танц „Пролет пролети в Загоре“. Събитието е част от концерт-спектакъла „Есен на мегдана нашенски 2025“, организиран от НЧ „Васил Левски 2003“ – Димитровград, и обещава да превърне есенната вечер в истински празник на българския дух и традиция.

На сцената заедно с ансамбъла ще излязат и децата и младежите от ФТС „Нашенци“ – Димитровград, които ще покажат, че българският фолклор остава жива връзка между поколенията и културите. Тяхното участие ще допринесе за опазването и предаването на традициите, както и за утвърждаването на общата принадлежност към европейската култура.

Представянето на танца „Пролет пролети в Загоре“ има за цел да популяризира автентичния български танц и да насърчи достъпа до културно многообразие в малките населени места.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Европейския Съюз, NextGenerationEU. Проект „Представяне на характерен народен танц – „Пролет пролети в Загоре“ в гр. Гълъбово и гр. Димитровград, Старозагорско.”, по Схема за безвъзмездна помощ „Представяне пред българската публика на съвременни български продукции от сектора на КТИ, Национален план за възстановяване.

ПФА „Нашенци“ е създаден през 1979 година в град Стара Загора от Атанас Атанасов. През 1980 г., след преглед на самодейните танцови колективи, „Нашенци“ е сертифициран като „Представителен фолклорен ансамбъл“, а от 2001 година е член на CIOFF България – Международен съвет на организаторите на фестивали за фолклор и традиционни изкуства (ЦИОФФ).

От 2008 г. до днес хореограф и главен художествен ръководител на ПФА „Нашенци“ е Недьо Иванов.







