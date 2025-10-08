От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

12 °C

Танц, който обединява – „Пролет пролети в Загоре“ оживява в сърцето на Димитровград

Изображение 1 от 3
Покажи в галерия

     На 11 октомври 2025 г. (събота) от 17:30 ч. на централния площад в Димитровград, Фолклорен ансамбъл „Нашенци“ ще представи обработен фолклорен танц „Пролет пролети в Загоре“. Събитието е част от концерт-спектакъла „Есен на мегдана нашенски 2025“, организиран от НЧ „Васил Левски 2003“ – Димитровград, и обещава да превърне есенната вечер в истински празник на българския дух и традиция.

    На сцената заедно с ансамбъла ще излязат и децата и младежите от ФТС „Нашенци“ – Димитровград, които ще покажат, че българският фолклор остава жива връзка между поколенията и културите. Тяхното участие ще допринесе за опазването и предаването на традициите, както и за утвърждаването на общата принадлежност към европейската култура.

    Представянето на танца „Пролет пролети в Загоре“ има за цел да популяризира автентичния български танц и да насърчи достъпа до културно многообразие в малките населени места.

    Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Европейския Съюз, NextGenerationEU. Проект „Представяне на характерен народен танц – „Пролет пролети в Загоре“ в гр. Гълъбово и гр. Димитровград, Старозагорско.”, по Схема за безвъзмездна помощ „Представяне пред българската публика на съвременни български продукции от сектора на КТИ, Национален план за възстановяване.

    ПФА „Нашенци“ е създаден през 1979 година в град Стара Загора от Атанас Атанасов. През 1980 г., след преглед на самодейните танцови колективи, „Нашенци“ е сертифициран като „Представителен фолклорен ансамбъл“, а от 2001 година е член на CIOFF България – Международен съвет на организаторите на фестивали за фолклор и традиционни изкуства (ЦИОФФ).

    От 2008 г. до днес хореограф и главен художествен ръководител на ПФА „Нашенци“ е Недьо Иванов. 


     


     

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    47 състезатели стартираха в международен турнир по тенис в Хасково
    47 състезатели стартираха в международен турнир по тенис в Хасково
    преди 2 часа
    Заловиха двама крадци, разбили магазин и задигнали 50 лева на стотинки
    Заловиха двама крадци, разбили магазин и задигнали 50 лева на стотинки
    преди 6 часа
    Осъдиха Константин Вишински на 18 месеца условно за разпространение на детска порнография
    Осъдиха Константин Вишински на 18 месеца условно за разпространение на детска порнография
    преди 6 часа
    Хванаха трима мъртво пияни зад волана, двама след предизвикани от тях катастрофи
    Хванаха трима мъртво пияни зад волана, двама след предизвикани от тях катастрофи
    преди 7 часа
    Пострадалият от катастрофата в Димитровград е без опасност за живота
    Пострадалият от катастрофата в Димитровград е без опасност за живота
    преди 7 часа
    55-годишен дилър заряза кола с наркотици, заловиха го след преследване
    55-годишен дилър заряза кола с наркотици, заловиха го след преследване
    преди 7 часа

    Препоръчано видео

    img
    Музика – Zucchero - Amor Che Muovi Il Sole

    Случаен виц

    В кв. „Болярово“ се жалват от пропаднал асфалт и неработещи отводнителни шахти
    Облачно през деня, вечерта ще вали обилно

    Около веригата от правила винаги трябва да има пръстен на сребърна нишка на въображението. - Роберт Шуман

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Кюфтета с плънка
    Кюфтета с плънка

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини