В кв. „Болярово“ се жалват от пропаднал асфалт и неработещи отводнителни шахти

    Жители на кв. „Болярово“ сигнализираха за пропаднал асфалт и неработещи отводнителни шахти на ул. „Бисер“. В проливния дъжд на улицата се беше образувала локва, дълбока около 20 сантиметра. В същото време локви имаше и около отводнителните шахти за дъждовна вода. Но тя не се отича в тях, защото шахтите са по-високи от нивото на асфалта.

    „Преди ремонта имаше още две шахти, но след като смениха канализацията, вече ги няма. Предишната канализация беше стара, но водата се отичаше. Сега отходните води се задържат и през лятото лошата миризма е непоносима“, оплаква се Васко Ангелов. Живеещите на улицата са се жалвали многократно, но проблемите на тяхната улица оставали.

    Източник: Haskovo.NET

