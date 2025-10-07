Откриха над 20 000 стоки менте в камион

20 360 текстилни изделия, по-голямата част от които чорапи, спортни обувки и чанти със знаци на търговски марки, откриха при съвместна проверка митнически служители и гранични полицаи на ГКПП „Капитан Андреево“. Стоките са иззети поради съмнения за нарушени права върху интелектуалната собственост, съобщиха от Агенция „Митници“.

„Марковите“ стоки са открити в края на месец септември в товарен автомобил с чужда регистрация. Шофьорът с унгарско гражданство, представя редовни документи за превозваната групажна стока от Турция през България за Унгария. Полицейските служители от ГД „Гранична полиция“ са отправили искане на превозното средство да бъде извършена съвместна щателна проверка, включително с рентгенова апаратура. При последвалия физически контрол в товарното помещение са открити 85 колета с 14 050 чифта чорапи, 2882 текстилни изделия, сред които панталони, блузи, якета, както и 2120 шапки, всички с обозначения на световноизвестни марки. Открити са още 740 чифта спортни обувки и 568 чанти със символи на известни марки.

В изпълнение на Европейски регламент относно защита на интелектуалната собственост, стоките са задържани. За случаите ще бъдат уведомени притежателите на съответните марки.