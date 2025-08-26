Задържаха мъж, издирван за контрабанда на стоки в Босна и Херцеговина

47-годишният Изудин Хайдаревич, който е бил обявен за международно издирване, е задържан в Хасковска област. Днес с определение на Окръжен съд – Хасково му бе наложена мярка за неотклонение „временно задържане под стража за срок от 40 дни“

Мъжът е бил търсен в Босна и Херцеговина за провеждане на наказателно преследване за контрабанда на стоки. На 13.01.2023 г., на граничния контролно-пропускателен пункт Рача, между Босна и Херцеговина и Сърбия, той е внасял текстилни стоки в Босна и Херцеговина за трима вносители с камион. При проверката на камиона митническите служители са открили допълнителни недекларирани различни текстилни стоки от световни марки на стойност за близо 66 000 евро.

Описаното престъпление съответства на Наказателния кодекс на България, наказуемо с „лишаване от свобода“ за срок до 10 години и го прави екстрадируемо.

Съдът в Хасково отчете факта, че задържаното лице е чужд гражданин, няма адресна регистрация на територията на България и не получава доходи от трудови правоотношения.

Имайки предвид тези обстоятелства съдът счете, че за да бъде осигурено личното участие на Хайдаревич в същинското екстрадиционно производство, единствената възможна мярка за неотклонение, която следва да бъде взета по отношение на него, е мярката поискана от Окръжна прокуратура – Хасково.

Определението подлежи на обжалване и протест пред Апелативен съд – Пловдив на 02.09.2025 г. от 10 ч.