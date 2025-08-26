Линейка се сблъска с „Ауди“ на бул. „Васил Левски“

Линейка на болницата в Хасково и лек автомобил „Ауди“ се удариха на булевард „Васил Левски“, недалеч от бившата Цигарена фабрика. Според очевидци, около 17 часа, линейката се е спускала по улица „Република“ без включен светлинен и звуков сигнал. Не е спряла на знак „Стоп“ и е последвал сблъсък с другия автомобил, който се е движел в посока кв „Орфей“.

При удара няма пострадали, но двете коли са силно деформирани след сблъсъка.

По първоначална информация пробите на двамата водачи са отрицателни.