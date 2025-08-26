От х:

Линейка се сблъска с „Ауди“ на бул. „Васил Левски“

    Линейка на болницата в Хасково и лек автомобил „Ауди“ се удариха на булевард „Васил Левски“, недалеч от бившата Цигарена фабрика. Според очевидци, около 17 часа, линейката се е спускала по улица „Република“ без включен светлинен и звуков сигнал. Не е спряла на знак „Стоп“ и е последвал сблъсък с другия автомобил, който се е движел в посока кв „Орфей“.  

    При удара няма пострадали, но двете коли са силно деформирани след сблъсъка. 

    По първоначална информация пробите на двамата водачи са отрицателни. 

    Източник: Haskovo.NET

    Коментари в сайта (2)

    • 1
      12
      123456
      11 -2
      19:01, 26 авг 2025
      Сега тъпия шофьор на линейката да плати лично колата на човека!!!!!Защо застрахователя да плаща за такива като този некадърник!!!!!
      Отговор
    • 2
      Йо
      Йордан
      3 -4
      19:27, 26 авг 2025
      много гадно кръстовище
      Отговор
