Над 40 000 „маркови“ стоки са задържани в два товарни автомобила

40 775 текстилни изделия, спортни обувки и чанти със знаци на търговски марки, задържаха митническите служители на ГКПП „Капитан Андреево“, съобщиха от Агенция „Митници“. Стоките, които са иззети поради съмнения за нарушени права върху интелектуалната собственост, са открити при две отделни проверки на товарни автомобили, влизащи в страната от Турция.

Най-голямото количество „маркови“ стоки е открито на 11.09.2025 г., когато на пункта пристига влекач с полуремарке с чужда регистрация. Шофьорът – турски гражданин, представя редовни документи за превозваната групажна стока от Турция за Белгия. Камионът е селектиран за щателна митническа проверка, при която сред декларираната стока са открити 20 005 тениски, ризи, панталони, спортни комплекти, 13 061 чифта чорапи, 2780 боксерки и 300 мъжки ризи, всички с обозначения на световноизвестни марки. Открити са още и 180 чифта обувки, 1615 чанти и портмонета със символи на известни марки.

На следващия ден – 12.09.2025 г., при проверка на друг товарен автомобил, превозващ стоки от Турция за Полша са установени 2834 текстилни артикула, носещи словни и фигуративни изображения на известни марки.

В изпълнение на Европейски регламент относно защита на интелектуалната собственост, стоките са задържани. За случаите ще бъдат уведомени притежателите на съответните марки.

Източник: Haskovo.NET

