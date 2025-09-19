Любителите на спорта ще могат да наблюдават футбол, лека атлетика и тенис в Хасково през трите почивни дни, съобщиха от Община Хасково.

СЪБОТА (2 0 .09.202 5 Г.)

17:00 ч. – стадион „Хасково“ – ОФК „Хасково“ – ФК „Загорец“ (Нова Загора) – мъже, среща от Югоизточна Трета лига

НЕДЕЛЯ ( 21 .09.202 5 Г.)

10:30 ч. – парк „Кенана“ – Международен лекоатлетически пробег „Running Together“ по проект ERASMUS-SPORT-2024-SSCP-101183872 с участници от България, Гърция, Кипър и Турция. Пробегът се организира от клуб „Атлетик“ – Хасково. Стартът е предвиден за 11:30 ч., а преди това – в 11:00 ч. ще стартират „600m kids run“. Награждаването ще бъде от 12:00 ч. Всеки участник може да се регистрира предварително на следния уебсайт https://runningtogether.eu/ или на място от 9:00 до 10:30 часа в началото на алеята на парк „Кенана“.



ПОНЕДЕЛНИК ( 2 2.09.202 5 Г.)

Хасково ще е домакин на Международен турнир „Тенис Европа“ за юноши и девойки до 16 г., който ще се проведе на тенис комплекс „Хасково“ в парк „Кенана“ от 22 – 28.09.2025 г. В турнира участват 42 тенисисти при юношите и 27 при девойките от 9 държави. Събитието е част от Спортния календар на Община Хасково за 2025 г.