Календар

Гледайте на живо сесията на Общински съвет Хасково

Конфискуваха 319 стоки менте от автобус по пътя между Хасково и Димитровград

319 стоки менте са открити във фирмен автобус „Сетра“, който вчера в 15:30 часа е бил спрян за полицейска проверка на пътя между Хасково и Димитровград, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Рейсът бил управляван от 61-годишен. В хода на контрола, в товарния отсек са намерени артикулите с надпис и лого на запазени търговски марки, без разрешение на правопритежателите на марките.

Изяснило се е, че текстилните стоки и чанти са собственост на водача, който не е представил документи за произход. Предадени са на разследващите с протокол по образуваното досъдебно производство.

Източник: Haskovo.NET

Разпадна се групата на „Синя България“ за Хасково в ОбС след напускането на Милена Налбантова
3 общини в Хасковско кандидатстват за средства за ремонт на училища, детски градини и саниране на блокове
Жълт код за силен вятър в Хасковско, но и по-хладно в петък
Мария-Антоанета се нуждае от последна операция, за да проходи
Сигнализираха за разпространен клип с детско насилие в Хасково
Апелативният съд потвърди ареста на задържания с 979 фалшиви еврови банкноти
