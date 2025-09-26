Конфискуваха 319 стоки менте от автобус по пътя между Хасково и Димитровград

319 стоки менте са открити във фирмен автобус „Сетра“, който вчера в 15:30 часа е бил спрян за полицейска проверка на пътя между Хасково и Димитровград, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Рейсът бил управляван от 61-годишен. В хода на контрола, в товарния отсек са намерени артикулите с надпис и лого на запазени търговски марки, без разрешение на правопритежателите на марките.

Изяснило се е, че текстилните стоки и чанти са собственост на водача, който не е представил документи за произход. Предадени са на разследващите с протокол по образуваното досъдебно производство.