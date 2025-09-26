Жълт код за силен вятър в Хасковско, но и по-хладно в петък

Жълт код за силен вятър е в сила за днес в Хасковска област, съобщиха от НИМХ. Предупреждението важи за общините Свиленград, Ивайловград, Тополовград, Любимец и Маджарово. В петте общини ще духа силен изток-североизточен вятър с пориви до 20-22 м/с.

В областта ще преобладава променлива облачност. Ще бъде сравнително по-хладно от вчера. Максималната температура днес няма да надхвърли 24 градуса.

През нощта ще е предимно ясно. В събота ще бъде предимно облачно и дневните стойности ще бъдат сходни на днешните.