От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

16 °C

Жълт код за силен вятър в Хасковско, но и по-хладно в петък

Жълт код за силен вятър е в сила за днес в Хасковска област, съобщиха от НИМХ. Предупреждението важи за общините Свиленград, Ивайловград, Тополовград, Любимец и Маджарово. В петте общини ще духа силен изток-североизточен вятър с пориви до 20-22 м/с.

В областта ще преобладава променлива облачност. Ще бъде сравнително по-хладно от вчера. Максималната температура днес няма да надхвърли 24 градуса.

През нощта ще е предимно ясно. В събота ще бъде предимно облачно и дневните стойности ще бъдат сходни на днешните.

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

Мария-Антоанета се нуждае от последна операция, за да проходи
Мария-Антоанета се нуждае от последна операция, за да проходи
преди 16 часа
Сигнализираха за разпространен клип с детско насилие в Хасково
Сигнализираха за разпространен клип с детско насилие в Хасково
преди 16 часа
Апелативният съд потвърди ареста на задържания с 979 фалшиви еврови банкноти
Апелативният съд потвърди ареста на задържания с 979 фалшиви еврови банкноти
преди 18 часа
Организират Лекоатлетически турнир в Хасково
Организират Лекоатлетически турнир в Хасково
преди 18 часа
Събраха сумата за животоспасяващата операция за 19-годишния Здравко от Хасково
Събраха сумата за животоспасяващата операция за 19-годишния Здравко от Хасково
преди 18 часа
Тръгва ново дело срещу Мюмюн Искендер за отстраняването му като кмет на Минерални бани
Тръгва ново дело срещу Мюмюн Искендер за отстраняването му като кмет на Минерални бани
преди 19 часа

Още новини

Препоръчано видео

img
Музика – Tiken Jah Fakoly - Plus rien ne m'étonne

Случаен виц

Мария-Антоанета се нуждае от последна операция, за да проходи

Да заминеш - ето една дума, която твърде рядко бива осъществена на дело. Думите не бива да се мечтаят, а да се живеят. - Фредерик Бегбеде

Последни обяви

Случайна рецепта

Баница със сода и изцедено кисело мляко
Баница със сода и изцедено кисело мляко

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини