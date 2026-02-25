От х:

Днес в x:
8 °C

Понижение на дневните температури в сряда

Променливо време ще преобладава днес над Хасковска област, прогнозират метеоролозите.

В първата половина на деня ще бъде по-мрачно. Ще изгрява слънце за кратко, но ще има заоблачавания, като ще духа слаб северозападен вятър. Следобед ще бъде предимно слънчево, но дневните стойности ще бъдат по-ниски от вчера. Максималната температура в региона няма да надхвърли 13 градуса.

През нощта ще е ясно. Утре отново ще преобладава променлива облачност и се очаква понижение на дневните температури с още 3-4 градуса.

