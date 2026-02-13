От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

5 °C

Жълт код за значителни валежи в петък

Жълт код за значителни валежи е в сила за днес в Хасковска област, съобщиха от НИМХ. Предупреждението важи за всички общини в региона. Очакват се количества между 25 и 30 литра на квадратен метър.

Валежите ще продължат през целия ден, но дневните стойности ще бъдат малко по-високи от вчера. Максималната температура в региона ще достигне 8 градуса.

Вечерта дъждът ще спре и ще се изясни. В събота дневните стойности ще се покачат с 5-6 градуса, като ще духа от слаб до умерен южен вятър и ще преобладава променлива облачност. 

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

Откриха цигари за близо 1 млн. евро в тир
Откриха цигари за близо 1 млн. евро в тир
преди 14 часа
Джип „Мерцедес“ и „Мазда“ катастрофираха на кръстовище в Хасково
Джип „Мерцедес“ и „Мазда“ катастрофираха на кръстовище в Хасково
преди 15 часа
ОФК „Хасково“ стартира пролетния полусезон на стадион „Младост“
ОФК „Хасково“ стартира пролетния полусезон на стадион „Младост“
преди 16 часа
Мурад Иляз стана републикански шампион, Ахмед Ахмед е бронзов медалист
Мурад Иляз стана републикански шампион, Ахмед Ахмед е бронзов медалист
преди 16 часа
2 г. затвор за хасковлия за причинена смърт по непредпазливост
2 г. затвор за хасковлия за причинена смърт по непредпазливост
преди 17 часа
Глобиха Здравко Узунов и сина му за блъскане, обиди и заплахи към полицаи след забележка за висока музика
Глобиха Здравко Узунов и сина му за блъскане, обиди и заплахи към полицаи след забележка за висока музика
преди 18 часа

Още новини

Препоръчано видео

img
От мерак – гост народния певец Хамид Имамски

Случаен виц

Откриха цигари за близо 1 млн. евро в тир

Човек стои в сянката си и се чуди защо му е тъмно. - Дзен пословицa

Последни обяви

Случайна рецепта

Шоколадова торта за Свети Валентин
Шоколадова торта за Свети Валентин

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини