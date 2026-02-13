Жълт код за значителни валежи в петък

Жълт код за значителни валежи е в сила за днес в Хасковска област, съобщиха от НИМХ. Предупреждението важи за всички общини в региона. Очакват се количества между 25 и 30 литра на квадратен метър.

Валежите ще продължат през целия ден, но дневните стойности ще бъдат малко по-високи от вчера. Максималната температура в региона ще достигне 8 градуса.

Вечерта дъждът ще спре и ще се изясни. В събота дневните стойности ще се покачат с 5-6 градуса, като ще духа от слаб до умерен южен вятър и ще преобладава променлива облачност.