Хванаха шофьор на тир с над 1,3 кг злато в джобовете

Над 1,300 кг контрабандно злато задържаха митническите служители на ГКПП „Капитан Андреево“ при проверка на водач на товарен автомобил, излизащ от страната, съобщиха от Агенция „Митници“.

На 08.05.2026 г. на пункта пристига влекач с полуремарке с чужда регистрация. Шофьорът – турски гражданин, представя редовни документи за превозваната стока – употребявани автомобилни части, от Литва през България и Турция за Йордания. Митническата служителка, която извършва проверка на документите на товара и претегляне с електронна везна забелязва неспокойното поведение на шофьора, на който е извършен личен преглед. При проверката в двата джоба на якето, с което е облечен мъжа, са открити малки пакети, съдържащи изделия от жълт метал. В една част от пакетчетата са открити три отливки и една гривна с общо тегло 1071,60 грама, а в другите – 2 кюлчета и 8 монети с тегло 264,75 грама. Според извършената от вещо лице експертиза откритите изделия са от злато с различни карати с общо тегло 1336,35 грама на стойност 113 066,6 евро.

По случая е образувано досъдебно производство от разследващ митнически инспектор под надзора на Окръжна прокуратура – Хасково.

Незаконно пренасяните златни предмети са задържани. Водачът на товарния автомобил – М.Б. на 44 години, турски гражданин, е привлечен към наказателна отговорност. Спрямо мъжа е взета мярка за неотклонение гаранция в пари, както и „Забрана за напускане пределите на Република България“, освен с разрешение на Окръжна прокуратура-Хасково, като наред с това е временно отнет и документа му за задгранично пътуване.