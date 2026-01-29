От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

7 °C

Задържаха златни изделия за над 150 000 лева в двама пътници в автобус

Близо 1 кг златни изделия, укрити от двама пътници, задържаха митническите служители на ГКПП „Капитан Андреево“ при проверка на автобус, влизащ в страната от Турция, съобщиха от Агенция „Митници“.

На 27.01.2026 г., около 21:30 часа, на пункта пристига автобус с турска регистрация. В превозното средство, управлявано от турски шофьор, пътували 10 пътници от Турция през България за Косово. След анализ на риска автобусът е селектиран за щателна митническа проверка. При личен преглед на двама от пътниците – граждани на Косово, във вътрешните джобове на единия мъж са открити 622.80 грама бижутерийни изделия, пръстени, колиета, медальони, обици, гривни, а в якето на другия – 289 грама. Според направената от вещото лице експертиза откритите накити, са от 21-каратово злато с общо тегло 911.80 грама на стойност 152 270.60 евро.

По случая е образувано досъдебно производство от разследващ митнически инспектор под надзора на Окръжна прокуратура – Хасково.

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

Откриха дигитален клуб в читалище „Вапцаров“ в Хасково
Откриха дигитален клуб в читалище „Вапцаров“ в Хасково
преди 2 часа
Общностен център – Хасково стартира безплатна група за бъдещи майки
Общностен център – Хасково стартира безплатна група за бъдещи майки
преди 2 часа
ФК „Хасково“ приема предпоследния в Трета Югоизточна лига в контролна среща
ФК „Хасково“ приема предпоследния в Трета Югоизточна лига в контролна среща
преди 5 часа
Кметът на Минерални бани алармира европейските институции за политически репресии в България
Кметът на Минерални бани алармира европейските институции за политически репресии в България
преди 7 часа
Задържаха шофьор за форсиране на двигател и пуснат клаксон посред нощ
Задържаха шофьор за форсиране на двигател и пуснат клаксон посред нощ
преди 7 часа
Арестуваха четирима в региона за притежание на дрога
Арестуваха четирима в региона за притежание на дрога
преди 8 часа

Още новини

Препоръчано видео

img
Музика – Иван Радуловски - „Мария“

Случаен виц

Общностен център – Хасково стартира безплатна група за бъдещи майки

Широките жестове, както и чековете, имат нужда от обезпечение. - Валентин Домил

Последни обяви

Случайна рецепта

Полезни кокосови бомбички
Полезни кокосови бомбички

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини