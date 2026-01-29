Общностен център за деца и семейства – Хасковостартира безплатна група за бъдещи майки, насочена към жени във всеки етап на бременността.

Инициативата има за цел да подкрепи бъдещите родители с полезна информация, спокойна среда за споделяне и професионална подкрепа още преди раждането на детето.

Началото ще е на4 февруари от 10:00 ч. в Общностен център за деца и семейства – Хасково. Продължителност:5 срещи по 60 минути, като участието е напълно безплатно

Групата ще бъде водена от Оля Коруева– рехабилитатор, обучен в подходите на ерготерапията и специалист по ранна детска интервенция, както и от Адриана Аркумарева – психолог, консултант по детски сън и специалист по ранна детска интервенция.

По време на срещите бъдещите майки ще получат практическа информация, подкрепа и насоки, свързани с бременността, подготовката за раждане и първите месеци с бебето, в спокойна и подкрепяща среда.

Желаещите могат да се запишат и да получат допълнителна информацияна телефон 0889 958 550или чрез лично съобщение на Facebook страницата на „Общностен център Хасково“.