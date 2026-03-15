Юношите на „Асти ‘91 със загуба от „Албатрос“

Хасково е домакин на три срещи от последния кръг в редовния сезон на хандбалното първенство за юноши дл 16 години. Мачовете са от зона „Тракия“.

На старта „Асти ‘91“ излезе срещу „Албатрос“. Бургазлии натрупаха добър аванс и на почивката водеха с 5 гола разлика (12:17).

През второто полувреме хасковлии не успяха да настигнат съперника. В крайна сметка хандбалистите на „Албатрос“ стигнаха до успеха. Мачът завърши при резултат 21:37.

Следващият мач в програмата е между „Албатрос“ и „Труд“. В 13:30 часа „Асти ‘91“ излиза срещу ХК „Труд“.

Независимо на кое място завършат редовния сезон, хасковлии ще участват на Държавния финал, тъй като ще са домакини.