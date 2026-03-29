Младите надежди на хасковския хандбал завършиха на първо място в редовния сезон

    Хасково бе домакин на последния кръг от редовния сезон в хандбалната зона „Тракия“ за момичета до 11 години. Момичетата на треньора Антония Димитрова изиграха два мача. хасковлийки победиха отбора на „Панагюрище“ и загубиха от тима на „Труд“.

    В крайна сметка след пет победи, една загуба и едно равенство „Хасково“ завърши на първо място в редовния сезон. Предстоят мачовете от зоналния финал. Срещите са на 19-ти април в Хасково. Държавният финал пък ще е в Габрово. 

    „Видях грешките, които допускаме.  Ще работим над тях, за да ги изчистим и да не допускаме загуба. Гледаме съм зоналния финал, на който ще сме домакини“, заяви треньорът Антония Димитрова.

    Източник: Haskovo.NET

    Още новини от Спорт

    Близо 6 тона негодни храни в Димитровград ще бъдат унищожени
    Близо 6 тона негодни храни в Димитровград ще бъдат унищожени
    преди 53 минути
    Антон Димитров донесе втора титла на „Хасково“ от шампионата за младежи
    Антон Димитров донесе втора титла на „Хасково“ от шампионата за младежи
    преди 1 час
    Хасковска доминация на шампионата по бадминтон
    Хасковска доминация на шампионата по бадминтон
    преди 1 час
    1700 хасковски дружества декларираха данъците си от старта на кампанията
    1700 хасковски дружества декларираха данъците си от старта на кампанията
    преди 2 часа
    780 нови паравана ще пазят честността на вота в Хасковска област
    780 нови паравана ще пазят честността на вота в Хасковска област
    преди 3 часа
    304 души кандидатстваха за компенсациите за гориво в Хасково
    304 души кандидатстваха за компенсациите за гориво в Хасково
    преди 5 часа

    Антон Димитров донесе втора титла на „Хасково“ от шампионата за младежи

