Младите надежди на хасковския хандбал завършиха на първо място в редовния сезон

Хасково бе домакин на последния кръг от редовния сезон в хандбалната зона „Тракия“ за момичета до 11 години. Момичетата на треньора Антония Димитрова изиграха два мача. хасковлийки победиха отбора на „Панагюрище“ и загубиха от тима на „Труд“.

В крайна сметка след пет победи, една загуба и едно равенство „Хасково“ завърши на първо място в редовния сезон. Предстоят мачовете от зоналния финал. Срещите са на 19-ти април в Хасково. Държавният финал пък ще е в Габрово.

„Видях грешките, които допускаме. Ще работим над тях, за да ги изчистим и да не допускаме загуба. Гледаме съм зоналния финал, на който ще сме домакини“, заяви треньорът Антония Димитрова.