От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

10 °C

Момичетата на „Хасково“ с две победи за финал на редовния сезон

Хандбалистките на „Хасково“ записаха две победи в последния кръг от редовния сезон на първенството за момичета до 12 години. Състезателките на Антония Димитрова спечелиха мачовете си с „Панагюрище“ и „Труд“. 

Двубоите от зона „Тракия“ се играха днес в Панагюрище.  

Хасковлийки се наложиха над домакините с 25:18. Последва успех над тима на ХК „Труд“ с 28:14. 

По този начин хасковлийки завършиха редовния сезон на първо място с пет победи и една загуба. 

„Доволна съм от всички деца. Изпълниха тактическите указания. Във всеки мач си личи надграждане“, коментира треньорът Антония Димитрова. 

Предстои зонален финал. Държавният финал за най-добрите от всички зони пък е през месец юни в Хасково. 

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини