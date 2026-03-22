Момичетата на „Хасково“ с две победи за финал на редовния сезон

Хандбалистките на „Хасково“ записаха две победи в последния кръг от редовния сезон на първенството за момичета до 12 години. Състезателките на Антония Димитрова спечелиха мачовете си с „Панагюрище“ и „Труд“.

Двубоите от зона „Тракия“ се играха днес в Панагюрище.

Хасковлийки се наложиха над домакините с 25:18. Последва успех над тима на ХК „Труд“ с 28:14.

По този начин хасковлийки завършиха редовния сезон на първо място с пет победи и една загуба.

„Доволна съм от всички деца. Изпълниха тактическите указания. Във всеки мач си личи надграждане“, коментира треньорът Антония Димитрова.

Предстои зонален финал. Държавният финал за най-добрите от всички зони пък е през месец юни в Хасково.