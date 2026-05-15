Близо 14 000 „маркови“ стоки са иззети при седем проверки на коли, автобуси и камиони

    Близо 14 000 „маркови“ стоки, сред които дрехи, парфюми и спортни обувки, задържаха митническите служители на ГКПП „Капитан Андреево“. Стоките са открити през месец май при седем отделни проверки на превозни средства, влизащи в страната от Турция.

    При един от случаите на 05.05.2026 г., в 13:15 часа, на пункта пристигна товарен автомобил, с чужда регистрация, превозващ стока от Турция през България за Унгария. След централизиран рисков анализ е извършена проверка от мобилен екип и инспектори на „Капитан Андреево“, при която се установява, че сред декларираната стока, в 34 от колетите, има текстилни изделия, носещи логата на защитени търговски марки. Открити са 4328 текстилни изделия, по-голяма част от които тениски и спортни екипи. 

    Няколко дни по-късно на 07.05.2026 г. други 3589 текстилни изделия, с лога на 17 световноизвестни търговски марки, са установени в товарен микробус с турска регистрация. „Марковите“ стоки са били в 25 от общо 49 колета, превозвани от Турция за Франция. 

    При четири отделни проверки на два автобуса, една лека кола и товарен автомобил са задържани общо 2210 парфюма и тоалетни води, 1769 дрехи и 224 чифта обувки, всички носещи словни и фигуративни изображения на търговски марки.

    В изпълнение на Европейски регламент относно защита на интелектуалната собственост, стоките са задържани. За случаите ще бъдат уведомени притежателите на съответните марки.

    При друг случай в началото на месеца е съставен акт по Закона за митниците на турски шофьор за недекларирани 1824 парфюма и тоалетни води от различни марки. Той ги укрил в товарното помещение в кашони с декларирани ароматизатори за стая, които превозвал от Турция за Германия. В хода на контролните действия в част от кашоните вместо ароматизатори митническите служители са открили парфюми и тоалетни води. Ароматите са задържани и за случая ще бъдат уведомени правопритежателите на марките.

    От началото на годината до момента митническите служители на ГКПП „Капитан Андреево“ са задържали близо 270 000 търговски артикула заради нарушени права върху интелектуалната собственост. 

    Източник: Haskovo.NET

    Емоционално изпращане на Випуск 2026 в ПГМЕТ „Стойчо и Кица Марчеви" в Хасково
