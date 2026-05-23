4259 души от Хасково и Минерални бани са получили компенсация заради високите цени на горивата

4 259 лица в общините Хасково и Минерални бани ще вземат по 20 евро за месец април. 775 от тях ще получат парите си по пощата, останалите по банков път, това стобщи директорът на служба „Социално подпомагане“ в Хасково. „Всички заявления независимо дали са служебно генерирани или подадени се проверяват всеки месец от НАП и ако не отговарят на условията те биват спирани или прекратявани плащанията“

Към момента Дирекция „Социално подпомагане“- Хасково е отказала помощта заради високите цени на горивата на 494 души. „В повечето случай сме постановили откази заради висок доход, който не отговаря на условията. Причина може да бъде и липса на автомобили или коли, които нямат гражданска отговорност“, уточнява Ангелова.

42-годишната Траяна Василева от Хасково е сред бенефициентите на помощта. Тя получава от държавата 20 евро за гориво за втори път. „Доволна съм, но тези средства не стигат до никъде. Все пак с тези средства си зареждаш горивото. Надяваме се с новото правителство нещата да бъдат по-добри. Да намерят по-добра мярка, с по-дълъг срок за пенсионерите и хората, които имат нужда“, казва жената.

Компенсацията заради високите цени на горивата вече е изплатена по банков път. Тези, които получават средствата в пощенските клонове, може да вземат 20 евро до 27 май.