Официално откриха нов STEM център в СУ „Желязко Терпешев“ в Любимец

    С тържествена церемония в СУ „Желязко Терпешев“ в Любимец официално беше открит новият STEM център и високотехнологични класни стаи – модерно образователно пространство, създадено с цел учениците да получават знания и практически умения чрез съвременни технологии и интерактивно обучение.

    Новата образователна инфраструктура е реализирана по проекта „Изграждане на нова училищна STEM среда“, който е на обща стойност 185 000 евро. Финансирането е осигурено от Европейския съюз – NextGenerationEU чрез Механизма за възстановяване и устойчивост.

    На официалното откриване присъстваха заместник-кметът на община Любимец инж. Тодор Милев, представители на местната администрация, директори на образователни институции, учители и родители. Гостите разгледаха новоизградените кабинети и демонстрациите на част от модерното оборудване. STEM центърът е обособен в самостоятелно пространство и включва три специализирани кабинета.

    Първият кабинет е предназначен за обучение по математика и автотранспортна техника. Той е оборудван с лаптопи, специализирана техника по автотранспорт, стереоскопичен лаптоп, интерактивен дисплей и симулатор за обучение на водачи на автомобили категория „В“. Новата база ще позволи на учениците да придобиват практически умения в реална и безопасна среда.

    Вторият кабинет е по математика и информационни технологии. В него са осигурени лаптопи, интерактивен дисплей, 3D принтер и комплекти Microbit с LEGO конструктори, които ще подпомагат обучението по програмиране, роботика и инженерно мислене.

    Третият кабинет е насочен към природните науки. Той разполага с микроскопи, пособия по физика и химия, стереоскопичен лаптоп, интерактивен дисплей, специализиран софтуер и 3D принтер за изработване на учебни модели и практически проекти.

    Успоредно с изграждането на STEM центъра в училището са оборудвани и десет високотехнологични свързани класни стаи (ВОСКС), снабдени със съвременни дигитални средства за провеждане на учебния процес. 

    От ръководството на училището подчертаха, че новият STEM център създава модерна среда, в която учениците ще развиват креативност, логическо мислене, технически умения и интерес към науката и технологиите. С реализирането на проекта СУ „Желязко Терпешев“ прави още една важна стъпка към съвременно и качествено образование, съчетаващо теорията с практиката.

    Източник: Haskovo.NET

