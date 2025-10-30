От х:

Двама неадекватни шофьори, употребили алкохол или дрога, задържаха в региона

Двама водачи, нарушили Закона за движение по пътищата са били с полицейски мерки на задържане през изминалото денонощие, съобщиха от полицията. В ареста на областния град е доведен мъж на 40 години. Той е проверен вчера сутринта на булевард „България“ с леката си кола „Рено“. Техническо средство отчело употреба на кокаин.

В Любимец е задържан водач на „Ауди“ с алкохол снощи. На булевард „Одрин“ той е спрян от униформените и е тестван с дрегер. Пробата показала наличие на 1,49 промила в издишания въздух.

