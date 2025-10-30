Ученици на ОУ „Христо Смирненски“ положиха клетва, честваха патронен празник и Деня на народните будители

Хасковското основно училище „Христо Смирненски“ организира голям празник в спортна зала „Дружба“, която бе изпълнена от ученици, учители, родители, приятели и гости.

Тържеството бе по три повода. Единият е отбелязване на патронния празник на училището, но и Деня на народните будители – 1 ноември. Възпитаници на учебното заведение припомниха детайли от живота и делото на българския поет и журналист Христо Димитров Измирлиев, известен с псевдонима Христо Смирненски, но и като Ведбал. Въпреки ранната си смърт – починал едва на 24-годишна възраст, той е завещал на българския народ над 800 лирически произведения и над 100 прозаически. Днес бяха рецитирани някои от стиховете му.

По повод патронния празник на училището, първокласниците от три паралелки положиха традиционната клетва-обещание. Ритуалът наподобява мускетарската клетва, но вместо шпаги, използват големи моливи, изработени преди години от ученици от ПГДС „Цар Иван Асен II“. Хасковските ученици изпълняват ритуала от 2010 година, взаимстван от полско училище, с което ОУ „Христо Смирненски“ е работило по проект.

С полагането на клетвата, децата дадоха обет да уважават съучениците си, учителите и родителите, да четат и пишат, да пазят името и честта на училището си. Те подписаха клетвен лист, който връчиха на директора на училището Силвия Траилова. От своя страна тя поздрави всички деца и учители.

„В навечерието на 1 ноември, нашето училище отбелязва тържествено своя патронен празник. Съчетало в себе си минало, настояще и бъдеще, нашето училище е храм на знания, вяра, надежда и символ на българското“, каза Силвия Траилова.

Последва рецитал от стихове и песни, имаше и спортни игри. Беше изпълнена драматизация на главата „Радини вълнения“ от рома „Под игото“ на Иван Вазов.