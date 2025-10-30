От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

13 °C

Ученици на ОУ „Христо Смирненски“ положиха клетва, честваха патронен празник и Деня на народните будители

Изображение 1 от 47
Покажи в галерия

    Хасковското основно училище „Христо Смирненски“ организира голям празник в спортна зала „Дружба“, която бе изпълнена от ученици, учители, родители, приятели и гости.

    Тържеството бе по три повода. Единият е отбелязване на патронния празник на училището, но и Деня на народните будители – 1 ноември. Възпитаници на учебното заведение припомниха детайли от живота и делото на българския поет и журналист Христо Димитров Измирлиев, известен с псевдонима Христо Смирненски, но и като Ведбал. Въпреки ранната си смърт – починал едва на 24-годишна възраст, той е завещал на българския народ над 800 лирически произведения и над 100 прозаически. Днес бяха рецитирани някои от стиховете му.

    По повод патронния празник на училището, първокласниците от три паралелки положиха традиционната клетва-обещание. Ритуалът наподобява мускетарската клетва, но вместо шпаги, използват големи моливи, изработени преди години от ученици от ПГДС „Цар Иван Асен II“. Хасковските ученици изпълняват ритуала от 2010 година, взаимстван от полско училище, с което ОУ „Христо Смирненски“ е работило по проект.

    С полагането на клетвата, децата дадоха обет да уважават съучениците си, учителите и родителите, да четат и пишат, да пазят името и честта на училището си. Те подписаха клетвен лист, който връчиха на директора на училището Силвия Траилова. От своя страна тя поздрави всички деца и учители.

    „В навечерието на 1 ноември, нашето училище отбелязва тържествено своя патронен празник. Съчетало в себе си минало, настояще и бъдеще, нашето училище е храм на знания, вяра, надежда и символ на българското“, каза Силвия Траилова.

    Последва рецитал от стихове и песни, имаше и спортни игри. Беше изпълнена драматизация на главата „Радини вълнения“ от рома „Под игото“ на Иван Вазов.

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    Концерти, спектакли, фестивали и изложби през ноември в Хасково
    Концерти, спектакли, фестивали и изложби през ноември в Хасково
    преди 10 минути
    Задържаха четирима с наркотици в Хасково, Симеоновград и Любимец
    Задържаха четирима с наркотици в Хасково, Симеоновград и Любимец
    преди 2 часа
    Закопчаха пиян водач в Хасково
    Закопчаха пиян водач в Хасково
    преди 2 часа
    Предимно слънчево и топло в петък
    Предимно слънчево и топло в петък
    преди 3 часа
    Благой Господинов показа над 50 творби от „Моят свят“ в Хасково
    Благой Господинов показа над 50 творби от „Моят свят“ в Хасково
    преди 17 часа
    Хасковското ОНЧ „Заря“ дари книги на новоучреденото читалище „Надежда“ в Мандра
    Хасковското ОНЧ „Заря“ дари книги на новоучреденото читалище „Надежда“ в Мандра
    преди 18 часа

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Музика – Mihaela Marinova x Kristian Kostov - Ти си сърце

    Случаен виц

    Задържаха трима за притежание на дрога в Хасково и Димитровград
    Двама неадекватни шофьори, употребили алкохол или дрога, задържаха в региона

    Отговорността е цената на величието. - Уинстън Чърчил

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Листни салати с пилешко филе и печурки
    Листни салати с пилешко филе и печурки

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини