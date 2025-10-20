Урок по толерантност се проведе в ОУ „Христо Смирненски“

Една от заложените теми за превантивни мерки срещу насилието и агресията сред учениците е толерантността.

Благодарение на ученическата общност, ОУ „Христо Смирненски“ е едно от най-толерантните училища в град Хасково“, каза Силвия Траилова, директор на училището. Представители на училището и Детска педагогическа стая към ОДМВР – Хасково запознаха петокласниците с това колко е важно да приемаш различията на другите и как можем да живеем в хармония, въпреки че не сме еднакви. Запознаха ги с това какво е агресия, как да реагираме, ако изпаднем в такава ситуация и към кого да се обърнем за съдействие. Беше обърнато сериозно внимание за важността да споделяме с родители и учители, ако някой се държи недоброжелателно към нас.

Учениците изказаха своето мнение за това какво всъщност означава да си толерантен, а някои от тях дадоха конкретни примери. Споделиха по какъв начин биха си решили недоразуменията. Най-интересни за учениците се оказаха игрите, чрез които по забавен начин бяха поставени в различни ситуации.

След като осъзнаха колко ценно е да приемаме другите, изработиха постери със значението на думата и какви качества трябва да притежава човек, за да бъде толерантен. Всеки написа по две положителни качества за съученика си по чин и му ги предаде. Децата усетиха духа на събитието. Показаха своите умения и осъзнаха необходимостта да бъдат по-добри и по-сплотени.

Инициативата е част от превантивните дейности с представители на други звена в общността.

„Най-високият резултат на образованието е толерантността“ – /Хелън Келър/