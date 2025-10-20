От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

16 °C

Урок по толерантност се проведе в ОУ „Христо Смирненски“

Изображение 1 от 7
Покажи в галерия

    Една от заложените теми за превантивни мерки срещу насилието и агресията сред учениците е толерантността.

    Благодарение на ученическата общност, ОУ „Христо Смирненски“ е едно от най-толерантните училища в град Хасково“, каза Силвия Траилова, директор на училището. Представители на училището и Детска педагогическа стая към ОДМВР – Хасково запознаха петокласниците с това колко е важно да приемаш различията на другите и как можем да живеем в хармония, въпреки че не сме еднакви. Запознаха ги с това какво е агресия, как да реагираме, ако изпаднем в такава ситуация и към кого да се обърнем за съдействие. Беше обърнато сериозно внимание за важността да споделяме с родители и учители, ако някой се държи недоброжелателно към нас.

    Учениците изказаха своето мнение за това какво всъщност означава да си толерантен, а някои от тях дадоха конкретни примери. Споделиха по какъв начин биха си решили недоразуменията. Най-интересни за учениците се оказаха игрите, чрез които по забавен начин бяха поставени в различни ситуации.

    След като осъзнаха колко ценно е да приемаме другите, изработиха постери със значението на думата и какви качества трябва да притежава човек, за да бъде толерантен. Всеки написа по две положителни качества за съученика си по чин и му ги предаде. Децата усетиха духа на събитието. Показаха своите умения и осъзнаха необходимостта да бъдат по-добри и по-сплотени.

    Инициативата е част от превантивните дейности с представители на други звена в общността.

    „Най-високият резултат на образованието е толерантността“ –  /Хелън Келър/

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    Оранжевия мост в Хасково стана „усмихнат“
    Оранжевия мост в Хасково стана „усмихнат“
    преди 12 минути
    Община Хасково осигурява безплатен достъп до образователна платформа Буки за всички училища в Хасково
    Община Хасково осигурява безплатен достъп до образователна платформа Буки за всички училища в Хасково
    преди 1 час
    „Мега спорт“ с 5 златни и един сребърен медал от Балканските игри по аеробика в Молдова
    „Мега спорт“ с 5 златни и един сребърен медал от Балканските игри по аеробика в Молдова
    преди 2 часа
    Състезателите на „Виолена“ с два комплекта златни медали от Балканските игри в Молдова
    Състезателите на „Виолена“ с два комплекта златни медали от Балканските игри в Молдова
    преди 2 часа
    Разностранният талант д-р Драгомир Мирчев завършва юбилейна година с участие в арт-фестивал Париж
    Разностранният талант д-р Драгомир Мирчев завършва юбилейна година с участие в арт-фестивал Париж
    преди 2 часа
    Заловиха мъж с метамфетамин и марихуана
    Заловиха мъж с метамфетамин и марихуана
    преди 3 часа

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Музика – Valentina VoX, Ana Maria, Vasil Ivanov The Editor - Find me in another life (Grozdanka)

    Случаен виц

    Община Хасково осигурява безплатен достъп до образователна платформа Буки за всички училища в Хасково

    Вместо да се възпитава уважение към закона, по-добре да се възпитава усет за справедливост. - Хенри Дейвид Торо

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Пандишпанови квадратчета
    Пандишпанови квадратчета

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини