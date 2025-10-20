„Време разделно“ в опит да ни обедини

На 30 октомври от 19 часа в Хасково гостува Варненския театър с най-новия си спектакъл по великия роман на Антон Дончев.

Само няколко дни след емоционалната премиера във Варна, най-новият спектакъл на Варненския драматичен театър „Стоян Бъчваров“ по емблематичната литературна творба на писателя Антон Дончев „Време разделно“ ще гостува в Хасково на сцената на НЧ „Заря“.

Екипът с режисьор Бина Харалампиева и драматургичната адаптация на Юрий Дачев реализира успешно постановки и по романите „Тютюн“ и „Под игото“. „Време разделно“ е трета постановка на екипа от серията спектакли по велики романи.

Актьорите от варненската трупа ни пренасят в разкъсваната от страдание родопска долина в страшните години на помохамеданчването на местните българи. Разтърсващ спектакъл за съдбовния избор, за любовта, предателството, прошката и достойнството в драматичното историческо време.

„За мен най-силни – един път в романа и втори път в нашата пиеса, са античните по мащаб проблеми, които нямат народ и родина, те са проблеми на човечеството, казва режисьорката Бина Харалампиева.

С „Време разделно“ тя следва пристрастието си към големите литературни текстове – създаде с екипа на Драматичен театър „Стоян Бъчваров“ хитовите спектакли „Тютюн“ по Димитър Димов и „Под игото“ по Иван Вазов, както и „Случаят Джем“ по романа на Вера Мутафчиева в Малък градски театър „Зад канала“.

Въпреки различията си ние, българите, сме добри хора. В момента се чувстваме доста разделени и аз много бих се радвала нашият спектакъл да събира българите в театралната зала, да предизвиква у тях еднакви чувства. Принадлежа към онези, които вярват, че театралната зала събира, а не разделя. Това е моята скромна мечта – да събирам хората, казва още режисьорката на „Време разделно“.

Билети могат да бъдат закупени на касата на читалището, в мрежата на интейс, а за резервации: 0894 48 07 44.



„ВРЕМЕ РАЗДЕЛНО“

По мотиви от романа на Антон Дончев

Сценична версия Юрий Дачев

Режисьор Бина Харалампиева

Сценограф Теодора Лазарова

Костюмограф Свила Величкова

Композитор Асен Аврамов

Действащи лица:

ПОП АЛИГОРКО – Кольо Стайков – гост

ВЕНЕЦИАНЕЦА – Пламен Димитров

МАНОЛ – Симеон Лютаков

КАРАИБРАХИМ – Стоян Радев

МОМЧИЛ – Виктор Димитров

ГОРАН – Георги Георгиев

ДЯДО ГАЛУШКО – Свилен Стоянов

СЮЛЕЙМАН АГА – Николай Божков

СУЛФИКАР СОФТА – Хенри Ескелинен

ЕЛИЦА – Милвана Христова

ГЮЛФИЕ – Веселина Михалкова

СЕВДА – Зорница Кюркчиева

БАБА СРЕБРА – Даниела Викторова