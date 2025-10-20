В ПГТ отбелязаха Световния ден на готвача с открит урок и „фюжън“ деликатеси

В ПГТ „Александър Паскалев“ ученици преподаватели отбелязаха Световния ден на готвача - 20 октомври с открит урок и „фюжън“ деликатеси. Уникалното в случая беше, че в кухнята влязоха не бъдещите професионални готвачи, а техните съученици от специалността „Рекламна графика“.

„15 ученици влизат в кухнята буквално за пръв път, но се справят изключително добре“, каза учителят от ПГТ Иванка Сакутова. Учениците приготвиха „фюжън“ специалитети и деликатеси от сезонни продукти под зоркия поглед и помощ на своите преподаватели Иванка Сакутова и Милена Иванова.

Инспектор на открития урок беше Дарина Станчева от РУО-Хасково.

Още за кулинарния спектакъл в ПГТ във видеото към статията: