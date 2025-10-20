От х:

32-годишен остава в ареста за опит за контрабанда на над 25 кг марихуана

    Най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ бе наложена на 32-годишния Владислав Атанасов от София, обвиняем за опит за контрабанда на 25,670 кг марихуана на стойност 410 720 лева. Определението бе произнесено от съдия Георги Гочев от Окръжен съд – Хасково днес.

    Мъжът е арестуван на 17.10.2025 г. на ГКПП „Капитан Петко войвода“ при опит да премине границата от България в Гърция с лек автомобил „Фолксваген Кади Лайф“. При митническата проверка е открит наркотикът в тайници в колата, която Владислав закупил 7 дни по-рано – на 10 октомври.

    Прокурорът по делото Николай Трендафилов настоя обвиняемият да остане в ареста. Защитничката поиска по-лека мярка за клиента си – „домашен арест“ или „парична гаранция“.

    В крайна сметка магистратът прецени, че най-адекватната мярка е „задържане под стража“. Той взе предвид, че е налице обосновано предположение за авторството на престъплението. Отчете, че при граничния контрол, обвиняемият е бил притеснен, което сочи за знание за извършеното деяние.

    Определението подлежи на обжалване и протест на 28 октомври 2025 г., от 10 часа. При доказване на вина законът предвижда наказание от 10 до 15 години затвор.

    Източник: Haskovo.NET

