Двама млади мъже са задържани с наркотици

Двама са задържани в Любимец за държане на наркотик, съобщиха от полицията.

Вчера в 11 часа полицаи от участъка в града са извършили проверки на два адреса на улиците „Зорница“ и „Теменуга“. В първия, обитаван от 21-годишен, са намерени 11 станиолови сгъвки със суха зелена листна маза с тегло 7,5 грама и саморъчно свита цигара с грамаж 0,4 със същата дрога, за които младият мъж казал, че е чай за пушене.

С 1,5 грама синтетичен чай е заловен и 22-годишен любимчанин на втория адрес, който споделил, че наркотикът е за лична употреба.

И двамата са били задържани до 24 часа.