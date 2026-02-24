От х:

Мъж опита да пробута фалшиви банкноти от по 20 евро в кафене

Мъж, опитал се да вкара в обращение фалшиви банкноти, е установен в Симеоновград, съобщиха от полицията.

Вчера в 10:00 часа в участъка е подаден сигнал от мъж, стопанисващ кафене на улица „Търговска“ в града. Той заявил, че 21-годишен младеж е направил две покупки в рамките на 15 минути, като и в двата случая е платил с банкнота от 20 евро. Търговецът се усъмнил и проверил парите, при което се оказало, че са неистински.

След намесата на полицията младежът е установен. Той признал за деянието, но заявил, че банкнотите му били върнати като ресто от хранителен магазин в града.

Фалшивите пари са иззети, а работата по случая продължава.

Източник: Haskovo.NET

