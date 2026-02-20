Двама загинали, а майка и дете са ранени при катастрофа край Хасково

Двама са загинали, а майка и дете са ранени при катастрофа край Хасково. Сигнал за инцидента е бил подаден на спешния телефон 112 около 14:30 часа днес.

Те са пътували с лек автомобил „Опел Зафира“ с хасковска регистрация. По първоначална информация те са се движели в посока от село Войводово към Хасково. По неустановена засега причина, автомобилът е излетял от вдясно от пътя и е паднал в дере от височина над 5 метра, в което имаше вода с дълбочина около метър. Колата беше обърната по таван.

При инцидента са загинали двама души – водачът на 56 г. и жена на 66 г. Ранени са майка на 45 г. и момче на 8 г., като те са откарани с линейка в хасковската болница.

На мястото на произшествието имаше екипи на полицията за изясняване на случая. Дойдоха екипи на пожарната за оказване на съдействие. Наложи се да бъдат изрязани дървета и храсти, за да могат спасителните екипи да достигнат до катастрофиралия автомобил. Бях разрязани и ламарините на колата за изваждане на пътниците. Имаше и медицински екипи.

Предстои изясняване причината за катастрофата. Временно беше спряно преминаването на коли и в двете посоки.

Хора от село Войводово коментираха, че пътят е осеян в дупки и това не е първи инцидент там. Те предположиха, че водачът на катастрофиралия „Опел“ е тръгнал да заобикаля дупка, при което се е озовал в дерето.