Ученици от София гостуваха в Кирковото училище в Хасково за беседа и филм, посветени на проф. д-р Асен Златаров

    Поредна беседа и филм бяха представени пред ученици от училище, носещо името проф. д-р Асен Златаров. Този път на гости бяха възпитаници на столичната Професионална гимназия по екология и биотехнологии „Проф. д-р Асен Златаров“.

    Те участваха в беседа, водена от Милен Вълчев от Регионален исторически музей – Хасково, който им разказа за живота и делото на именития хасковия. Пред гимназистите беше прожектиран филм, посветен на патрона на училището, който е българския учен, общественик и основоположник на биохимията в България.

    Подобни инициативи бяха проведени с ученици от други гимназии от Хасковска област и цялата страна, носещи името „Проф. д-р Асен Златаров“. Идеята е на РИМ-Хасково, съвместно с къща музей „Кирково училище“. Посветени са на 141 години от рождението на бележития ни съгражданин.

    „Вярваме, че както той е бил популяризатор на науката, така и ние продължаваме мисията му, отдавайки му заслуженото и представяйки личността, идеалите и постиженията му пред все по-голяма аудитория в и извън музея!

    Графикът ни остава пълен и до края на февруари, което го превръща в истински месец на Златаров! Щастливи сме, че тези посещения станаха традиция, защото само така паметта за него ще остане жива сред младите хора, в които той искрено е вярвал, и които тепърва ще тръгнат по стъпките му!“, казаха от РИМ-Хасково.

