Задържаха мъж и жена, обрали тираджия след като го напръскали със спрей

Мъж и жена от Харманли са задържани в РУ Свиленград като съпричастни за кражба.

Вчера в 4:25 часа на спешния телефон в управлението е подаден сигнал от турски водач на товарен „Мерцедес“. 32-годишният заявил, че на АМ „Марица“ в близост до землището на село Капитан Андреево на вход към България е бил напръскан със спрей в лицето от непозната за него жена. След това същата му е взела от кабината на товарната кола якето с 1000 евро и 20 полски злоти.

Сформирана е оперативна група, която при издирвателните дейности е установила и задържала 41-годишна харманлийка, позната на органите на реда, а за съпричастност към деянието и мъж на 48 г. Работата по образуваното досъдебно производство продължава.