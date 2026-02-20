От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

13 °C

Задържаха мъж и жена, обрали тираджия след като го напръскали със спрей

Мъж и жена от Харманли са задържани в РУ Свиленград като съпричастни за кражба.

Вчера в 4:25 часа на спешния телефон в управлението е подаден сигнал от турски водач на товарен „Мерцедес“. 32-годишният заявил, че на АМ „Марица“ в близост до землището на село Капитан Андреево на вход към България е бил напръскан със спрей в лицето от непозната за него жена. След това същата му е взела от кабината на товарната кола якето с 1000 евро и 20 полски злоти.

Сформирана е оперативна група, която при издирвателните дейности е установила и задържала 41-годишна харманлийка, позната на органите на реда, а за съпричастност към деянието и мъж на 48 г. Работата по образуваното досъдебно производство продължава.

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

Ученици от София гостуваха в Кирковото училище в Хасково за беседа и филм, посветени на проф. д-р Асен Златаров
Ученици от София гостуваха в Кирковото училище в Хасково за беседа и филм, посветени на проф. д-р Асен Златаров
преди 15 минути
Скъсаха се кабелите на тролея и затрудниха движението край ДНА
Скъсаха се кабелите на тролея и затрудниха движението край ДНА
преди 19 минути
Задържаха над 400 000 цигари в два товарни автомобила
Задържаха над 400 000 цигари в два товарни автомобила
преди 1 час
16-годишен с дрога зад волана затъна в нива след гонка с полицията
16-годишен с дрога зад волана затъна в нива след гонка с полицията
преди 1 час
Двама загинали, а майка и дете са ранени при катастрофа край Хасково
Двама загинали, а майка и дете са ранени при катастрофа край Хасково
преди 2 часа
Печка на твърдо гориво в мазе подпали апартамент
Печка на твърдо гориво в мазе подпали апартамент
преди 3 часа

Още новини

Препоръчано видео

img
Музика – RDMK - Освалдо

Случаен виц

16-годишен с дрога зад волана затъна в нива след гонка с полицията
Задържаха над 400 000 цигари в два товарни автомобила

По-добре да се биете за нещо, отколкото да живеете за нищо. - Джордж Патън

Последни обяви

Случайна рецепта

Пюре от печена леблебия
Пюре от печена леблебия

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини