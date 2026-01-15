От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

6 °C

Задържаха жена за кражба на парфюми в Хасково. Мъж задигна хладилник, спалня и гардероб

Двама души са задържани за кражби през изминалото денонощие, съобщиха от полицията в Хасково.

36-годишна е арестувана за кражба в областния град. Жената признала, че в края на миналия месец е откраднала от дрогерия в града парфюми на стойност 660 лева. След като от магазина установили липсите, сигнализирали в полицейското управление. В хода на работата хасковлийката е заловена и признала стореното. Предала с протокол само един от откраднатите парфюми.

Също за кражба в РУ Хасково бил доведен 43-годишен жител на село Узунджово. Той направил признания, че преди 2 дни откраднал от къща в селото хладилник, спалня и гардероб. Мъжът, познат на органите на реда върнал откраднатите вещи на разследващите.

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

Хванаха мъж от Кърджалийско да шофира с 1,26 промила в Хасково
Хванаха мъж от Кърджалийско да шофира с 1,26 промила в Хасково
преди 58 минути
Трима потрошиха паркирана кола, мъж наряза гумите на „Шкода“
Трима потрошиха паркирана кола, мъж наряза гумите на „Шкода“
преди 59 минути
Задържаха 24-годишен младеж със 105 грама марихуана
Задържаха 24-годишен младеж със 105 грама марихуана
преди 1 час
Продължава повишението на температурата в Хасковска област
Продължава повишението на температурата в Хасковска област
преди 2 часа
Криза за паркоместа в Хасково – блокове си заграждат дворовете със скоби и бариери
Криза за паркоместа в Хасково – блокове си заграждат дворовете със скоби и бариери
преди 16 часа
Баскетболистите на „Хасково“ се включват в Купата на ББЛ във втори кръг
Баскетболистите на „Хасково“ се включват в Купата на ББЛ във втори кръг
преди 18 часа

Още новини

Препоръчано видео

img
Музика – УСТАТА – НА ЕВРОПА ДЪСКАТА И ХЛОПА

Случаен виц

Задържаха 24-годишен младеж със 105 грама марихуана
Трима потрошиха паркирана кола, мъж наряза гумите на „Шкода“

Ако жената не се предаде, тя побеждава; ако се предаде, диктува условия на победителя. -Карел Чапек

Последни обяви

Случайна рецепта

Бърз сладкиш с кайсии и сметана
Бърз сладкиш с кайсии и сметана

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини