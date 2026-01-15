Задържаха жена за кражба на парфюми в Хасково. Мъж задигна хладилник, спалня и гардероб

Двама души са задържани за кражби през изминалото денонощие, съобщиха от полицията в Хасково.

36-годишна е арестувана за кражба в областния град. Жената признала, че в края на миналия месец е откраднала от дрогерия в града парфюми на стойност 660 лева. След като от магазина установили липсите, сигнализирали в полицейското управление. В хода на работата хасковлийката е заловена и признала стореното. Предала с протокол само един от откраднатите парфюми.

Също за кражба в РУ Хасково бил доведен 43-годишен жител на село Узунджово. Той направил признания, че преди 2 дни откраднал от къща в селото хладилник, спалня и гардероб. Мъжът, познат на органите на реда върнал откраднатите вещи на разследващите.