От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

6 °C

Трима потрошиха паркирана кола, мъж наряза гумите на „Шкода“

Четирима души са хванати за увреждане на две коли в Хасковска област, съобщиха от полицията.

28-годишен от село Войводово е признал, че нарязал с нож предните две гуми на „Шкода“, паркирана в село Текето. Той предал сгъваем нож, с който умишлено повредил гумите на колата.

За чупене на предно панорамно стъкло на автомобил в участъка в Симеоновград са били трима мъже от града. Те са задържани вчера след сигнал от собственик на „Фолксваген“, паркиран пред дома му. Полицаите установили и задържали тримата мъже на 38 г., 32 г. и 36 г. по образуваното досъдебно производство.

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

Хванаха мъж от Кърджалийско да шофира с 1,26 промила в Хасково
Хванаха мъж от Кърджалийско да шофира с 1,26 промила в Хасково
преди 58 минути
Задържаха 24-годишен младеж със 105 грама марихуана
Задържаха 24-годишен младеж със 105 грама марихуана
преди 1 час
Задържаха жена за кражба на парфюми в Хасково. Мъж задигна хладилник, спалня и гардероб
Задържаха жена за кражба на парфюми в Хасково. Мъж задигна хладилник, спалня и гардероб
преди 1 час
Продължава повишението на температурата в Хасковска област
Продължава повишението на температурата в Хасковска област
преди 2 часа
Криза за паркоместа в Хасково – блокове си заграждат дворовете със скоби и бариери
Криза за паркоместа в Хасково – блокове си заграждат дворовете със скоби и бариери
преди 16 часа
Баскетболистите на „Хасково“ се включват в Купата на ББЛ във втори кръг
Баскетболистите на „Хасково“ се включват в Купата на ББЛ във втори кръг
преди 18 часа

Още новини

Препоръчано видео

img
Музика – Ed Sheeran - Azizam

Случаен виц

Задържаха жена за кражба на парфюми в Хасково. Мъж задигна хладилник, спалня и гардероб
Хванаха мъж от Кърджалийско да шофира с 1,26 промила в Хасково

Свободен е онзи, който от нищо не се бои и не разчита на нищо. - Демокрит

Последни обяви

Случайна рецепта

Миди на тиган
Миди на тиган

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини