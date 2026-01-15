Трима потрошиха паркирана кола, мъж наряза гумите на „Шкода“

Четирима души са хванати за увреждане на две коли в Хасковска област, съобщиха от полицията.

28-годишен от село Войводово е признал, че нарязал с нож предните две гуми на „Шкода“, паркирана в село Текето. Той предал сгъваем нож, с който умишлено повредил гумите на колата.

За чупене на предно панорамно стъкло на автомобил в участъка в Симеоновград са били трима мъже от града. Те са задържани вчера след сигнал от собственик на „Фолксваген“, паркиран пред дома му. Полицаите установили и задържали тримата мъже на 38 г., 32 г. и 36 г. по образуваното досъдебно производство.