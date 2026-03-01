От х:

Отлично първо полувреме стигна на ОФК „Хасково II“ срещу градски съперник

    Доста резултатен бе двубоят между дубъла на ОФК „Хасково“ и ХФК „Хасково“. Срещата на стадион „Младост“ бе от първия кръг от пролетния полусезон в Областната футболна група. Тимът на ОФК „Хасково II“ унищожи съперника си само за едно полувреме. След 45 минути игра домакините водеха с 5:0. 

    Преди почивката три попадения отбеляза Беркай Халил. По веднъж във вратата на гостите се разписаха Кристиян Василев и Иван Русев. 

    След паузата домакините намалиха оборотите. Все пак отборът стигна до още два гола. Иван Русев вкара второто си попадение в мача, а веднъж се разписа и Диян Георгиев. 

    В следващия кръг дубълът на ОФК „Хасково“ ще запиеш служебен усоех, заради изваждането от първенството на „Любимец 2000“. На 7-ми март от 15:00 часа ХФК „Хасково“ от своя страна приема „Любимец 2018“.

    В друг мач от първия кръг от пролетния полусезон ФК “Хасково” разби “Марица” (Симеоновград) с 6:1. За тима на Живко Иробалиев попаденията отбелязаха Павел Кочев, Митко Плахов, Иван Калинов, Мирослав Бакалов, Димитър Палазов и Никола Николов. В следващия кръг ФК “Хасково” е домакин на “Бригада 2010” (Димитровград). 

