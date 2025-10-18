От х:

8 гола видяха запалянковците на стадион „Младост“

    ХФК „Хасково“ прие „Свиленград“ в мач от Областната футболна група. Запалянковците на стадион „Младост“ видяха 8 попадения. Двата отбора обаче така и не се победиха. Срещата завърши при резултат 4:4. ХФК „Хасково“ е осми в класирането с едва 5 точки.гостите са шести с 8 точки. 

    В друг мач от кръга ФК „Хасково“ взе гостуването си на „Хеброс“ с 0:1. Отборът на Живко Иробалиев е първи в таблицата с 19 точки. Харманлийци са девети с 5 пункта. 

    Утре ще се изиграят срещите ОФК „Хасково II“ срещу „Бригада“ (Димитровград), „Любимец 2018“ срещу „Марица“ (Симеоновград) и „Любимец 2000“ срещу „Раковски“ (Ивайловград).  

