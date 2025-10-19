От х:

Курбан за здраве след приключване външния ремонт на църквата в Книжовник

    Курбан за здраве бе раздаден след приключване на външния ремонт на църквата „Св. св. Кирил и Методий“ в хасковското село Книжовник.

    „Обновяването на фасадата се проточи около 6 години, защото имаше прекъсване от няколко години“, каза кметът на селото Иван Славилов, който е сред двигателите за ремонта на 87-годишния храм, чийто купол бе сменен преди две години.

    „Всичко се правеше с дарения и доброволен труд, като основно сме няколко човека – Яни Андреев, Марин и Мария, Петър Петров. Обикновено всеки от нас е ангажиран и правехме ремонта, когато имахме свободни време“, каза Славилов. Той допълни, че обновяването на храма ще продължи поетапно с реставрация вътре, отново с дарения и доброволен труд. 

    Литургия, водосвет и курбан за стогодишния юбилей на църквата в село Конуш
    Около 10 % избирателна активност в Черногорово
    Слънчева неделя с температури между 11 и 18 градуса
    Дубълът на “Хасково” с нов успех в баскетболната “Б” група
    Клон се отчупи от дърво и падна край паркирани коли в Хасково
    8 гола видяха запалянковците на стадион „Младост“
    Последни новини