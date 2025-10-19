Курбан за здраве след приключване външния ремонт на църквата в Книжовник

Курбан за здраве бе раздаден след приключване на външния ремонт на църквата „Св. св. Кирил и Методий“ в хасковското село Книжовник.

„Обновяването на фасадата се проточи около 6 години, защото имаше прекъсване от няколко години“, каза кметът на селото Иван Славилов, който е сред двигателите за ремонта на 87-годишния храм, чийто купол бе сменен преди две години.

„Всичко се правеше с дарения и доброволен труд, като основно сме няколко човека – Яни Андреев, Марин и Мария, Петър Петров. Обикновено всеки от нас е ангажиран и правехме ремонта, когато имахме свободни време“, каза Славилов. Той допълни, че обновяването на храма ще продължи поетапно с реставрация вътре, отново с дарения и доброволен труд.