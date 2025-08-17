Басейнова дирекция: Рибата в реката в Книжовник мре заради засушаване и ниско ниво на водата в частен язовир

Засушаване е сред причините за пресъхването на реката в хасковското село Книжовник и измирането на рибата. Това съобщиха за Haskovo.net от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ /БД ИБР/.

Първоначално читателският сигнал бе изпратен до РИОСВ – Хасково, откъдето на 28 юли е бил препратен до БДИБР. От дирекцията информираха, че до този момент не са били уведомени за проблема, но още на следващия ден е извършена проверка на място.

Ето отговорът:

„От представители на БД ИБР и община Хасково е направен обход на реката в участък, посочен в сигнала с дължина около 600 м в близост до ж.п. гарата в с. Книжовник. Реката е пресъхнала и няма воден отток. Установени са два вира с дълбочина около 0,50 м. в непосредствена близост един до друг, образували се след пресъхването на реката. Около вировете са налице около 30 екземпляра умряла риба от вида каракуда и шаран в напреднал стадий на разложение. Извън този район не се наблюдават умрели риби.

Оттокът на реката в с. Книжовник се формира главно от изпускане на водни количества от язовир Горно Войводино край с. Маслиново. Язовирът е чатна собственост и за водовземане от него има издадено от директора на БД ИБР разрешително за водовземане с цел обществено водоснабдяване на напояване земеделски култури за земеделски земи в землищата на с. Горно Войводино и с. Долно Войводино, както и дворове в с. Книжовник.

По информация на кмет на с. Книжовник вода се подава от язовира по реката до изравнител на границата между селата Долно Войводино и Книжовник, от който чрез съществуващата тръбна мрежа се захранват дворове в селото.

Към момента на проверката нивото на водата в язовира е ниско, като се подават минимални водни количества за напояване по реката, като поради високите температури и липсата на валежи вода достига до с. Долно Войводино и след това реката пресъхва.

Не са установени незаконни водовземания или отклоняване на води. Продължителното засушаване, високите температури, липсата на валежи и меката зима без пролетно пълноводие са комплекс от фактори, които неминуемо водят до намаляване на водните количества в реките, тяхното пресъхване през летния сезон и измиране на рибата.“