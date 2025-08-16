ОФК „Хасково“ загуби в Куклен след обрат

В среща от трети кръг ан Трета Югоизточна лига ОФК „Хасково“ гостува на „Атлетик“ (Куклен). Мачът започна по-добре за хасковлии, които наложиха натиск и поведоха в 34-та минута. Точен за 0:1 бе Владислав Узунов. Халфът засече топката след центриране от корнер.

В самия край на първата маст футболистите на „Атлетик“ изравниха. След паузата домакините вкараха още два гола за крайното 3:1.

В друг мач от кръга „Димитровград“ загуби с 3:1 от „Марица“ (Пловдив). Попадението за гостите отбеляза Димитър Алексиев.

В следващия кръг „Хасково“ приема на „Розова долина“, а „Димитровград“ е домакин на „Спартак“ (Пловдив).