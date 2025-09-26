ОФК „Хасково“ приема „Спартак“ (Плевен) в турнира за Купа България

Стана ясен съперникът на ОФК „Хасково“ във втория предварителен кръг от турнира за купата на страната.

В следващия си мач тимът на Живко Желев ще играе с втородивизионния „Спартак“ (Плевен). Именно от тази фаза в надпреварата се включиха отборите на второто ниво на родния футбол. Срещите от втория предварителен кръг ще се играят в периода 8-14 октомври. „Хасково“ ще бъде домакин в предстоящия мач, като тим от по-ниско ниво. Очакванията са за труден мач за червено-белите.

Тимът не стартира по най-добрия начин първенството в Трета Югоизточна лига, макар че в последния си мач футболистите от „Ямача“ се представиха доста силно. „Спартак“ от своя страна също не се представя на ниво във Втора лига. Отборът от Плевен е 11-ти в класирането, с актив от 2 победи, 2 равенства и 5 загуби.