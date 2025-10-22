От х:

„Нефтохимик“ с минимална победа над десетима от „Хасково“

    ОФК „Хасково“ посрещна „Нефтохимик“ в отложен мач от 12-ти кръг на Трета Югоизточна лига. След скучни първи десетина минути се случи и най-интересната ситуация през първата част. В 13-ата минута след нарушение в полза на гостите капитанът на „Хасково“ Тейнур Марем репликира главния съдия и получи жълт картон. Марем продължи да говори на съдията, който за по-малко от минута му показа втори жълт и респективно червен картон. Въпреки, че бяха с човек по-малко, домакините бяха по-активни. До сериозни положения обаче не се стигаше пред нито една от двете врати. Така се стигна до 44-ата минута, когато при първата си опасна атака гостите поведоха чрез Михаел Мирошник. Минута по-късно Мирошник вкара втори път във вратата на Богомил Цинцарски, но попадението бе отменено, заради засада. 

    И през втората част хасковлии се опитваха да организират атаки, които преминаваха предимно отляво, където след контузия се бе завърнал Мирослав Илиев. Нещата обаче не се получаваха за домакините. Кулминацията бе в добавеното време. Резервата Васил Ангелов вкара второ попадение за бургазлии, а при последвалата атака Юлий Шекеров намали за 1:2. Силите и времето обаче не стигнаха на хасковлии за нещо повече и така тимът на Живко Желев загуби от „Нефтохимик“, който бе воден от бившия треньор на „Хасково 2009“ Димчо Ненов. 

    На 25-ти октомври ОФК „Хасково“ гостува на „Ямбол“. Мачът е от 16:00 часа в Стралджа. 

