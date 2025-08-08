Двама играчи на ОФК „Хасково“ със сигурност пропускат мача с „Гигант“

ОФК Хасково ще бъде без своя атакуващ халф Владислав Узунов в срещата от втори кръг на Трета Югоизточна лига срещу „Гигант“ (Съединение). Както вече съобщихме халфът е наказан за една среща, след като в първи кръг от сезона получи червен картон при загубата на своя тим от „Марица“ (Милево).

Освен Узунов, на 100% двубоят ще пропусне и Костадин Пеев. Това съобщават на официалния си сайт от ОФК „Хасково“. Бързоногият футболист все още се възстановява от операция на рамото. Всички останали играчи на Живко Желев са на линия и се готвят усилено за предстоящата среща.

„Доста неща се объркаха в предишния мач. Рано ни изгониха човек, след това им дадоха и дузпа, но се надявам сега нещата да не изглеждат по този начин. Момчетата се стараят и съм доволен от тяхното желание. Идва още един нелек мач, но трябва да победим, задължително“, каза за клубния сайт треньорът Живко Желев.

Двубоят между хасковлии и тима от град Съединение е в неделя, 10 август. Началото е в 18:30 часа. Това ще бъде и първо домакинство за „Хасково“ през сезона.