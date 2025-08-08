От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

29 °C

Двама играчи на ОФК „Хасково“ със сигурност пропускат мача с „Гигант“

ОФК Хасково ще бъде без своя атакуващ халф Владислав Узунов в срещата от втори кръг на Трета Югоизточна лига срещу „Гигант“ (Съединение). Както вече съобщихме халфът е наказан за една среща, след като в първи кръг от сезона получи червен картон при загубата на своя тим от „Марица“ (Милево).

Освен Узунов, на 100% двубоят ще пропусне и Костадин Пеев. Това съобщават на официалния си сайт от ОФК „Хасково“. Бързоногият футболист все още се възстановява от операция на рамото. Всички останали играчи на Живко Желев са на линия и се готвят усилено за предстоящата среща.

„Доста неща се объркаха в предишния мач. Рано ни изгониха човек, след това им дадоха и дузпа, но се надявам сега нещата да не изглеждат по този начин. Момчетата се стараят и съм доволен от тяхното желание. Идва още един нелек мач, но трябва да победим, задължително“, каза за клубния сайт треньорът Живко Желев.

Двубоят между хасковлии и тима от град Съединение е в неделя, 10 август. Началото е в 18:30 часа. Това ще бъде и първо домакинство за „Хасково“ през сезона.

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Спорт

Ива Иванова отпадна и от турнира на двойки в Тунис
Ива Иванова отпадна и от турнира на двойки в Тунис
преди 43 минути
Ирен Саръбоюкова не преодоля квалификациите на европейското първенството
Ирен Саръбоюкова не преодоля квалификациите на европейското първенството
преди 1 час
Обявиха частично бедствено положение в Община Хасково заради пожара
Обявиха частично бедствено положение в Община Хасково заради пожара
преди 1 час
Телефонни измамници ожилиха жена с 4000 лева
Телефонни измамници ожилиха жена с 4000 лева
преди 2 часа
Горещ петък, температурите стигат 36 градуса
Горещ петък, температурите стигат 36 градуса
преди 3 часа
Лесничеи и техника на „Екопрогрес“ подпомагат гасеното на пожара между Елена и Момино
Лесничеи и техника на „Екопрогрес“ подпомагат гасеното на пожара между Елена и Момино
преди 13 часа

Още новини

Препоръчано видео

img
Истории извън Новините – Едната птичка, която прави пролет на село

Случаен виц

Обявиха частично бедствено положение в Община Хасково заради пожара
Ива Иванова отпадна и от турнира на двойки в Тунис

Тези, които не могат една супа да сварят, забъркват каша. - Валентин Домил

Последни обяви

Случайна рецепта

Задушен зелен фасул
Задушен зелен фасул

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини