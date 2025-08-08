Умъртвиха още 144 животни заради шарка в Хасковско

В свиленградското село Чердъб е доказано огнище на шарка във ферма със 144 животни, които вече са умъртвени по хуманен начин и в момента се извършва дезинфекция. С това заразените животновъдни обекти в област Хасково стават седем. Това съобщи на извънредно заседание на Областната епизоотична комисия в Хасково директорът на Областната дирекция по безопасност на храните д-р Георги Илиев.

Той призова стопаните страктно да спазват заповедта на Българската агенция по безопасност на храните и във фермите да не се допускат никакви външни лица освен ветеринари при съмнение за болни животни.

Епизоотичната обстановка в страната е влошена, което налага вземането на допълнителни мерки за биосигурност.

Д-р Илиев информира за единични случаи на заболяването "син език" по едри и дребни преживни животни у нас, който е с различен щам от този, за който има действаща ваксина. Заразата се предава от кръвосмучещи насекоми, за което единствената предпазна мярка е използването на репеленти, обясни Илиев.

В Пловдивска област огнищата на шарка по овцете и козите са вече над 100, посочи още Илиев, което изисква засилини мерки по превенция и недопускане на заболяването в Хасковска област.