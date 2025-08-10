Изграждат 260 км. нисковъглероден туристически маршрут

Нисковъглероден туристически маршрут с дължина 260 км с основни точки Хасково - Харманли - Свиленград - Одрин - Къркларели - Демиркьой – Инеада ще бъде изграден по проект.

В Свиленград ще бъде изградена велосипедна алея, разположена покрай част от река Канаклийка. Началната й точка е от моста край Градския басейн, а крайната - до моста преди Гробищния парк. Алеята ще бъде с дължина 1200 м и широчина 2,50 м. Тя ще стане продължение на новоизградената по общински проект велосипедна алея покрай околовръстния път на Свиленград.

Народно читалище „Просвета-1870“ в Свиленград ще участва в реализацията на проекта „Въвеждане на нисковъглероден туризъм в трансграничната зона на България и Турция“ по Програма Интеррег България - Турция 2021-2027 г. Водещ партньор е Специална администрация на провинция Къркларели, Турция. Освен свиленградското читалище участват също Търговско-промишлената камара на Къркларели и община Харманли. Проектът е с продължителност 24 месеца. Бюджетът за НЧ „Просвета-1870“ е 374 643,23 евро.

Основните резултати от общата реализация на международния проект включват - пилотни действия за въвеждане на нисковъглероден туризъм в района чрез разработване на интегриран туристически маршрут с необходимата инфраструктура и оборудване – монтиране на зарядни станции за електрически превозни средства, доставка на електрически велосипеди и електрически скутери в Къркларели и Демиркьой; разработване на план за по-нататъшно въвеждане на концепцията за нисковъглероден туризъм в българо-турската трансгранична зона; изграждане на специализирана велосипедна инфраструктура в Свиленград от 1,2 км., в Харманли - консервация, реставрация и експониране на движима археологическа ценност - ранносредновековна керамична пещ, и поставяне на зарядна станция, провеждане от турска страна на обучение и съвместен семинар за туристическия бизнес и организациите, които могат да ползват и надграждат разработеното решение.