От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

24 °C

Изграждат 260 км. нисковъглероден туристически маршрут

Нисковъглероден туристически маршрут с дължина 260 км с основни точки Хасково - Харманли - Свиленград - Одрин - Къркларели - Демиркьой – Инеада ще бъде изграден по проект.

В Свиленград ще бъде изградена велосипедна алея, разположена покрай част от река Канаклийка. Началната й точка е от моста край Градския басейн, а крайната - до моста преди Гробищния парк. Алеята ще бъде с дължина 1200 м и широчина 2,50 м. Тя ще стане продължение на новоизградената по общински проект велосипедна алея покрай околовръстния път на Свиленград.

Народно читалище „Просвета-1870“ в Свиленград ще участва в реализацията на проекта „Въвеждане на нисковъглероден туризъм в трансграничната зона на България и Турция“ по Програма Интеррег България - Турция 2021-2027 г. Водещ партньор е Специална администрация на провинция Къркларели, Турция. Освен свиленградското читалище участват също Търговско-промишлената камара на Къркларели и община Харманли. Проектът е с продължителност 24 месеца. Бюджетът за НЧ „Просвета-1870“ е 374 643,23 евро.

Основните резултати от общата реализация на международния проект включват - пилотни действия за въвеждане на нисковъглероден туризъм в района чрез разработване на интегриран туристически маршрут с необходимата инфраструктура и оборудване – монтиране на зарядни станции за електрически превозни средства, доставка на електрически велосипеди и електрически скутери в Къркларели и Демиркьой; разработване на план за по-нататъшно въвеждане на концепцията за нисковъглероден туризъм в българо-турската трансгранична зона; изграждане на специализирана велосипедна инфраструктура в Свиленград от 1,2 км., в Харманли - консервация, реставрация и експониране на движима археологическа ценност - ранносредновековна керамична пещ, и поставяне на зарядна станция, провеждане от турска страна на обучение и съвместен семинар за туристическия бизнес и организациите, които могат да ползват и надграждат разработеното решение.

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

Търсят шестима инженери, учител по архитектура и психолог
Търсят шестима инженери, учител по архитектура и психолог
преди 1 минута
1 млн. евро превръща застава в Мезек в изложбен център
1 млн. евро превръща застава в Мезек в изложбен център
преди 45 минути
Гореща неделя, температурите до 38 градуса
Гореща неделя, температурите до 38 градуса
преди 3 часа
“Димитровград” с първа домакинска победа за сезон
“Димитровград” с първа домакинска победа за сезон
преди 12 часа
Пожар тръгна от автоморга край Харманли
Пожар тръгна от автоморга край Харманли
преди 14 часа
Гасиха пожар в заведението на зам.областния управител на Хасково
Гасиха пожар в заведението на зам.областния управител на Хасково
преди 15 часа

Още новини

Препоръчано видео

img
Музика – Eric Clapton - One Woman

Случаен виц

Обявиха частично бедствено положение в Община Хасково заради пожара
Умъртвиха още 144 животни заради шарка в Хасковско

Ако животните имаха разум, те също биха вършили глупости като хората. - Чудомир

Последни обяви

Случайна рецепта

Картофена салата с наденички
Картофена салата с наденички

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини