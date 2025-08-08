От х:

Обявиха частично бедствено положение в Община Хасково заради пожара

Частично бедствено положение ще бъде въведено днес в община Хасково заради пожара, който избухна вчера до микроязовир край село Момино. Това каза пред медии заместник-кметът на общината Динко Тенев. Той уточни, че след малко ще издаде заповедта.

Припомняме, че пламъците обхванаха вчера следобед горски площи и земеделски земи между селата Момино и Елена, като засегнатата площ е около 1000 декара. Огънят е обхванал и струпани след сеч дърва.

На това огнище в момента има пет противопожарни автомобила и булдозер, който проправя просеки, каза директорът на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ Митко Чакалов.

По негови думи спокойна е обстановката и около големия пожар в Сакар планина, който възникна в понеделник около 15:00 часа в защитената местност Радинчево и унищожи над 30 000 декара в общините Харманли и Любимец. Има отделни огнища, по които работят дежурните ни екипи, уточни Чакалов. Вчера обход на пожара в Сакар направи и директорът на Главна дирекция“ „Пожарна безопасност и защита на населнието“ Александър Джартов.

Остава частичното бедствено положение в общините Харманли и Любимец. Обявяването на такова при пожар е важно за засегнатите земеделски стопани, защото в противен случай те не само няма да бъдат обезщетени, но ще бъдат и глобени от фонд „Земеделие“, коментира областният управител на Хасково Стефка Здравкова.

Източник: БТА

