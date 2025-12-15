От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

5 °C

Владимир Тодоров е спортист № 1 на спортното училище

Изображение 1 от 20
Покажи в галерия

    Ежегодната церемония по награждаване на десетте най-добри спортисти на Спортно училище „Стефан Караджа“ в Хасково се проведе тази вечер. 

    По традиция обявяването на класираните в Топ 10 започна от десето място. На тази позиция е боркинята Мария-Красимира Бомбова. Стъпка по-напред е борецът Благой Стоянов, а осми е съотборникът му Сами Йосифов. И тримата са с трети места на държавни шампионати. Бронзовият медалист от републиканското първенство по бокс Дейвид Огнянов бе класиран на седма позиция, а шести е бронзовият медалист от шампионата по борба класически стил Никола Желязков. Двукратната бронзова медалистка от републиканските първенства по вдигане на тежести през годината Мария Колева стана пета, а вицешампионът по борба класически стил Ивелин Иванов е четвърти.

    На призовото трето място бе класирана Стефанина Захариева, която през 2025 година спечели сребърен и бронзов медал на два национални шампионата.

    На крачка от първото място остана джудистът Васил Василев – трети на балканско първенство и на държавен шампионат.

    Победител в тазгодишното издание на класацията е Владимир Тодоров. През 2025 година той стана републикански шампион по джудо за младежи, бронзов медалист от първенството за юноши старша възраст и девети на Световното първенство за младежи.

    Треньор номер едно на годината стана преподавателят по джудо Християн Христозов. Отбор на годината не бе избран.

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Спорт

    Основният път през „Кенана“ ще бъде затворен във вторник
    Основният път през „Кенана“ ще бъде затворен във вторник
    преди 1 час
    Д-р Драгомир Мирчев представя юбилейна творческа вечер „Светът на твореца - съзвучие от слово, картини и музика“
    Д-р Драгомир Мирчев представя юбилейна творческа вечер „Светът на твореца - съзвучие от слово, картини и музика“
    преди 2 часа
    Мнозинството от читателите ни познаха съдбата на кабинета „Желязков“
    Мнозинството от читателите ни познаха съдбата на кабинета „Желязков“
    преди 3 часа
    Възстановено е движението по основно ремонтирания Пътен възел „Орфей“
    Възстановено е движението по основно ремонтирания Пътен възел „Орфей“
    преди 3 часа
    Хасково отбелязва 181 години от рождението на Капитан Петко войвода
    Хасково отбелязва 181 години от рождението на Капитан Петко войвода
    преди 4 часа
    Оставиха в ареста Тони Бонбона, задържан с наркотици и везна в Хасково
    Оставиха в ареста Тони Бонбона, задържан с наркотици и везна в Хасково
    преди 5 часа

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Актуално интервю – Разтърсващ разказ от първо лице за издевателствата над християните и алевитите в Сирия

    Случаен виц

    Близо 30 км е опашката от камиони преди граничния пункт „Капитан Андреево“
    Седмицата започва с повече слънце и по-малко облаци

    Ние не знаем какво ще бъде утре, нашата цел е да бъдем щастливи днес. - Сидни Смит

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Бри със зеленчуци на фурна
    Бри със зеленчуци на фурна

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини