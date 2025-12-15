Владимир Тодоров е спортист № 1 на спортното училище

Ежегодната церемония по награждаване на десетте най-добри спортисти на Спортно училище „Стефан Караджа“ в Хасково се проведе тази вечер.

По традиция обявяването на класираните в Топ 10 започна от десето място. На тази позиция е боркинята Мария-Красимира Бомбова. Стъпка по-напред е борецът Благой Стоянов, а осми е съотборникът му Сами Йосифов. И тримата са с трети места на държавни шампионати. Бронзовият медалист от републиканското първенство по бокс Дейвид Огнянов бе класиран на седма позиция, а шести е бронзовият медалист от шампионата по борба класически стил Никола Желязков. Двукратната бронзова медалистка от републиканските първенства по вдигане на тежести през годината Мария Колева стана пета, а вицешампионът по борба класически стил Ивелин Иванов е четвърти.

На призовото трето място бе класирана Стефанина Захариева, която през 2025 година спечели сребърен и бронзов медал на два национални шампионата.

На крачка от първото място остана джудистът Васил Василев – трети на балканско първенство и на държавен шампионат.

Победител в тазгодишното издание на класацията е Владимир Тодоров. През 2025 година той стана републикански шампион по джудо за младежи, бронзов медалист от първенството за юноши старша възраст и девети на Световното първенство за младежи.

Треньор номер едно на годината стана преподавателят по джудо Християн Христозов. Отбор на годината не бе избран.