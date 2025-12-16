Община Хасково дарява на АПИ идеен проект за изграждане на два обходни пътя на града

Община Хасково иска да дари идеен проект на Агенция „Пътна инфраструктура“ идеен проект „Изграждане на югоизточен и югозападен обход на град Хасково“. Предложението е на кмета Станислав Дечев и е внесено с докладна записка за гласуване на предстоящото заседание на Общински съвет – Хасково на 19 декември 2025 г.

Проектът е разделен на два етапа: първият се отнася за изграждане на югоизточен обход на град Хасково, а вторият е за изграждане на югозападен обход на град Хасково.

„Приемането на предложеното решение ще позволи на Община Хасково да изпълни поетите си ангажименти и ще създаде необходимите правни предпоставки за АПИ да пристъпи към последващи действия за осигуряване на финансиране и реализация на жизненоважния за града проект за изграждане на югоизточен и югозападен обход“, пише в докладната записка.

„Между Агенция „Пътна инфраструктура“ и Община Хасково е подписано Споразумение за сътрудничество. Съгласно условията на това споразумение, Община Хасково пое ангажимента да осигури инвестиционен проект във фаза „идеен проект“ за изграждане на югоизточен и югозападен обход на Хасково. От своя страна, Агенция „Пътна инфраструктура“, в рамките на своите правомощия и компетенции, пое ангажимент да извърши необходимото за осъществяването на обекта след получаване на проекта и при наличие на осигурено финансиране.

В изпълнение на споразумението и с цел осигуряване на необходимия финансов ресурс за изграждането на двата обхода, Агенция „Пътна инфраструктура“ и Община Хасково предприеха съвместни действия“, пише още в предложението.

Двете страни подготвиха и кандидатстваха в партньорство с Концепция за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ), озаглавена „Транспортна осигуреност и устойчиво развитие на община Хасково, област Хасково, Южен централен регион за планиране от ниво 2 за периода 2021-2027 г.“. Кандидатстването е по Процедура на Приоритет 2 „Интегрирано териториално развитие на регионите“ по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г.

Водещ партньор в тази концепция е Агенция „Пътна инфраструктура“, която е и отговорният партньор за осъществяването на проектната идея за двата обхода. Този факт пряко обвързва прехвърлянето на проекта с възможността за усвояване на европейски средства. Ако Общината не прехвърли собствеността върху проекта, тя реално възпрепятства водещия партньор (АПИ) да изпълни ангажиментите си по КИТИ, което поставя под риск цялостното финансиране.

Съгласно българското законодателство, инвестиционните проекти, макар и нематериални по своята същност, се третират като активи (вещи), които са част от патримониума на общината. Дарението включва и всички авторски права, включително тези по чл. 18, ал. 2 от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП), даващи възможност за преработки и промени в проекта.

Следователно, компетентността за вземане на решение за дарението принадлежи единствено и изключително на Общински съвет – Хасково. Кметът на общината може да подпише договора едва след и в изпълнение на такова решение.

Решението по предложението ще стане ясно в петък.