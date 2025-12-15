От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

7 °C

Д-р Драгомир Мирчев представя юбилейна творческа вечер „Светът на твореца - съзвучие от слово, картини и музика“

Изображение 1 от 6
Покажи в галерия

    Хасковският творец д-р Драгомир Мирчев подготвя юбилейна творческа вечер под надслов  „Светът на твореца - съзвучие от слово, картини и музика“ . Арт събитието ще се проведе в сряда, 17 декември, в Регионалнта библиотека „Христо Смирненски“ в Хасково.

    „Държа да представям в синтез и като обща сплав моите любими изкуства, с които съм неразделно свързан и които винаги са ме спасявали в напрегнатия ми живот като лекар“, споделя д-р Мирчев. Предстоящата творческа вечер е юбилейна, защото е в края на година, в която той навърши 75 години.

    Ще бъде представена пред публика десетата книга на д-р Мирчев „В плен на осмото изкуство“(уловени фотомигове). В нея авторът разкрива обсебващата му творческа страст фотографията, на която той е посветил 55 години от живота си.  Книгата е изцяло авторска, както всички предишни и включва корици, текст, над 320 цветни фотоси от различни жанрове. Голяма част от кадрите са  участвали в различни фотоизложби в България и чужбина и са отличени с национални и международни награди.

    „Част от тях са правени в изпълнение на поставени тематични художествени задачи, други по време на различни културни събития като фоторепортажи или откраднати мигове от вечността. Използвани са различни техники и технологии, но винаги с високи изисквания към естетическата стойност в съответствие с моята религия – красотата и
    любовта“, допълва автора.

    Успоредно с това е подготвена импровизирана изложба живопис с негови нови картини. Ще звучи негова авторска музика и на актуализирана мултимедия (7 в 1) ще бъде представено като л спектакъл цялото му творчество. Стихове от д-р Драгомир Мирчев ще изпълни актьорът Иван Нечев. 

    Авторът е подготвил и някои изненади за гостите си, които очаква в сряда от 17,30 в РБ в Хасково.

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    Основният път през „Кенана“ ще бъде затворен във вторник
    Основният път през „Кенана“ ще бъде затворен във вторник
    преди 6 минути
    Владимир Тодоров е спортист № 1 на спортното училище
    Владимир Тодоров е спортист № 1 на спортното училище
    преди 8 минути
    Мнозинството от читателите ни познаха съдбата на кабинета „Желязков“
    Мнозинството от читателите ни познаха съдбата на кабинета „Желязков“
    преди 2 часа
    Възстановено е движението по основно ремонтирания Пътен възел „Орфей“
    Възстановено е движението по основно ремонтирания Пътен възел „Орфей“
    преди 2 часа
    Хасково отбелязва 181 години от рождението на Капитан Петко войвода
    Хасково отбелязва 181 години от рождението на Капитан Петко войвода
    преди 2 часа
    Оставиха в ареста Тони Бонбона, задържан с наркотици и везна в Хасково
    Оставиха в ареста Тони Бонбона, задържан с наркотици и везна в Хасково
    преди 3 часа

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Музика – STENLI - AKO TRYABVA / СТЕНЛИ - Ако трябва

    Случаен виц

    Мнозинството от читателите ни познаха съдбата на кабинета „Желязков“

    Вместо да наричаш някого глупак, по-добре му продай нещо. - Анонимен

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Мини банички с орехова плънка
    Мини банички с орехова плънка

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини