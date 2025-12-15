Д-р Драгомир Мирчев представя юбилейна творческа вечер „Светът на твореца - съзвучие от слово, картини и музика“

Хасковският творец д-р Драгомир Мирчев подготвя юбилейна творческа вечер под надслов „Светът на твореца - съзвучие от слово, картини и музика“ . Арт събитието ще се проведе в сряда, 17 декември, в Регионалнта библиотека „Христо Смирненски“ в Хасково.

„Държа да представям в синтез и като обща сплав моите любими изкуства, с които съм неразделно свързан и които винаги са ме спасявали в напрегнатия ми живот като лекар“, споделя д-р Мирчев. Предстоящата творческа вечер е юбилейна, защото е в края на година, в която той навърши 75 години.

Ще бъде представена пред публика десетата книга на д-р Мирчев „В плен на осмото изкуство“(уловени фотомигове). В нея авторът разкрива обсебващата му творческа страст фотографията, на която той е посветил 55 години от живота си. Книгата е изцяло авторска, както всички предишни и включва корици, текст, над 320 цветни фотоси от различни жанрове. Голяма част от кадрите са участвали в различни фотоизложби в България и чужбина и са отличени с национални и международни награди.

„Част от тях са правени в изпълнение на поставени тематични художествени задачи, други по време на различни културни събития като фоторепортажи или откраднати мигове от вечността. Използвани са различни техники и технологии, но винаги с високи изисквания към естетическата стойност в съответствие с моята религия – красотата и

любовта“, допълва автора.

Успоредно с това е подготвена импровизирана изложба живопис с негови нови картини. Ще звучи негова авторска музика и на актуализирана мултимедия (7 в 1) ще бъде представено като л спектакъл цялото му творчество. Стихове от д-р Драгомир Мирчев ще изпълни актьорът Иван Нечев.

Авторът е подготвил и някои изненади за гостите си, които очаква в сряда от 17,30 в РБ в Хасково.