Разностранният талант д-р Драгомир Мирчев завършва юбилейна година с участие в арт-фестивал Париж

    В годината на своя 75-годишен юбилей,(който навърши на 29.09.2025), разностранният хасковски талант д-р Драгомир Мирчев е получил покани за участие с авторска музика в Международен арт-фестивал в Париж през ноември. Фестивалът ще се проведе от 13 до 20 ноември и обединява всички изкуства. Освен с музикални произведения, Д-р Мирчев ще се представи с две акварелни картини - „Български танц“ и „Песен без думи“.

    Само преди броени дни творби на д-р Мирчев бяха включени в сборника с творчество на Съюза писателите-лекари в България "Димитър Димов" по случай 25-годишния им юбилей. В престижното и луксозно издание д-р Мирчев се представя с лирика, епиграми, афоризми, картини и 5 художествени фотографии. 

    Награда от арт-фестивала „Golden time talent“ в Лондон за композиция на инструментална музика – това е другото перстижно отличие в колекцията на хасковския творец. Годината, в която д-р Мирчев навърши 75 години, или „3х25“, както обича да казва той, е повече от успешна за него и в товрчески план. 

    Д-р Мирчев е завършил медицина в Пловдив, работи като военен лекар и в гражданското здравеопазване в Хасково, София, Пловдив, Кърджали и в Либия. С три придобити медицински специалности, той е известен и със своята отдаденост на изкуствата. Творческите му интереси се простират в областта на литературата, изобразителното изкуство и музиката. Пише сатирични стихове, епиграми, басни, лирика и афоризми. Автор на 9 изцяло авторски книги (текст, корици и илюстрации). Сред тях е и двуезична книга, съдържаща цикъл от 7 нотирани пиеси за акордеон, илюстрирани с авторски картини и художествена фотография.

    Популярни са неговите афоризми, представяни и по БНР, които предлагат на читателя актуални размисли за доброто и злото, за миналото, настоящето и бъдещето, за човешките достойнства, пороци и непреходните духовни ценности. Творби на д-р Мирчев са публикувани в сборници и антологии, превеждани са на английски, руски, сръбски, украински, полски. Носител е награди, сред които почетният медал „Съюз на независимите български писатели“ за цялостно творчество, отличия от Международния фестивал „Българска душа на Святата земя“ в Израел, Голямата награда на СБП за литературно творчество за 2024 г.

    Няколко са самостоятелните му експозиции – живопис и художествена фотография, много са участията с картини и фотоси в международни, национални и регионални изложби, награждаван е в Мюнхен и Лондон.

    Като музикант само свири на пиано, синтезатор, устна хармоника и акордеон, има и множество авторски композиции. Лауреат е на музикални конкурси за композиции във Варна, Италия, Германия, Австрия, Израел.

    Д-р Мирчев е член е на Управителния съвет на Съюза на независимите български писатели и председател на хасковския му филиал, член на Международната писателска гилдия, Meждународната академия за литература и изкуство, Славянската литературна и артистична академия, Движението на световните поети, Съюза на писателите-лекари в България и други творчески сдружения.

    Изява на изложба от карикатури на Международния конкурс за хумор и сатира в град Кубрат през 2026 г. е само част от близките му планове, за следващата 2026 година. 

    Ето и целия списък с артистични изяви и отличия на твореца:

    Литература:

    Участие в Алманах „Нова българска литература Романтика 2025“ с лирика;
    Участие с афоризми в том 16 на „Законите на Мърфи в ефир 2025“;
    Участие с лирика и Афоризми в рими в 2 броя на ел. сайт „Литературен свят“ през 2025 г. ;
    Участие с избрана лирика в ел.сайт на СБП – по покана лично от Боян Ангелов;
    Участие с лирика в Международния арт фестивал“ Българска душа на святата земя“ с лирика (литер. конкурс „Небесни мереидиани“ - Първа награда за поезия за втора поредна година;
    Успешно участие с моите 9 книги в Третия международен фестивал на българската художествена литература в Хамбург по покана на организатора д-р Емилия Юкер;

    Участие с лирика и афоризми в литературното сп. Матадор 2025 г. на СНБП;
    Интервю за ел. сайт „Аз уча музика“( от Ирина Димитрова);
    Дарение на книги на Градската библиотека „Пеньо Пенев“ в Димитровград.

    Други:

    Покана лично от проф. Златимир Коларов за прием в Съюза на писателите-лекари в България – „Димитър Димов“;
    Първа награда за авторска музика в  V Пролетен фестивал на всички изкуства „Добре дошла, Пролет“ - 2025 година (март);
    Първа награда за авторска музика в 7-я международен музикален фестивал „ Аз уча музика“ 2025 г – юни; 

    Първа награда за поезия и Голямата награда, посветена на Кирил Милчев – за участие с две авторски музикални творби в Международния арт фестивал“ Българска душа на святата земя“ в Израел през м.юни 2025 г. ;

    Участвал е успешно в юбилейното 10-то издание на Международния арт фестивал „Българската душа на Святата земя“ от 10-17.06.2025 г. в Израел където се представя с авторска музикална композиция „Да помним 7 октомври 2023 г. и заедно с това с авторска мултимедия, представяща цялото му творчество 7 в 1 (живопис, графика, карикатури, художествена фотография, фотожурналистика, 9 изцяло авторски книги и участия в международни музикални форуми);

    Успешно участие със същата програма в Четвъртия творчески терминал България – Израел на 22 юли 2025 г в Българския културен център в София;

    Две втори награди за две авторски композиции – от Световния музикален конкурс Golden time talent London.( м. август)
    Участие в сборника с творчество на ОПЛекари в България по случай 25 - годишния им юбилей – с моя лирика, епиграми, афоризми, картини и худ. фотография (. октомври 2025);

    Участие с 2 картини и 2 худ. фотография в Световния арт конкурс Golden time talent London 72 сезон -съответно с две втори награди, една първа и една втора (09.2025);
    Покана за участие с авторска карикатурна изложба през 2026 г. от журито на Международния конкурс за хумор и сатира в Кубрат; 
    Покана за участие с авторска музика в Международен арт фестивал в Париж през ноември;
    Представяне във в.“ Словото днес“ в бр.28 по случай 75 – годишен юбилей на д-р Мирчев (29.09.2025);
    Предстои мое представяне за юбилея и в пореден творчески проект на Славянската литературна и артистична академия;
    Работи по няколко проекта за книги, които са в етап на завършване.

    Източник: Haskovo.NET

