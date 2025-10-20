Състезателите на „Виолена“ с два комплекта златни медали от Балканските игри в Молдова

Състезателите на хасковския клуб по спортна аеробика „Виолена“ спечелиха два комплекта златни медали от IV-ите Балкански игри в град Кишинев, Молдова.

В конкуренция на доказалите се силни държави Румъния, Турция, Гърция и Молдова, хасковските състезателки Невелина Русенова, Рая Чобанова, Крисия Йрданова, Йоана Иванова, Лора Динева завоюваха златни медали в оспорвана конкуренция при „групите“ 9-11 г., доказвайки за пореден път класата си с технически чисто изиграно атрактивно и запомнящо се съчетание.

Вторият комплект златни медали е от отборно класиране във възрастовата група 9-11 години от изиграванията през двата квалификационни дни, заедно с останалите участници от българския национален отбор.

„Поздравления, браво на състезателите ни, треньорския екип и специално на Габриела Мирчева за положения труд, търпение и усилие, за да могат да бъдат възможни тези резултати. Благодарим за подкрепата и доверието на всички родители, приятели и фенове на нашия клуб и спорт, които са винаги до нас, доверяват ни се и ни вярват, коментира президентът е треньор на хасковския клуб Теменуга Илиева.

До края на 2025 г. предстоят още важни състезания от ВСК и международния спортен календар.