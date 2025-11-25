Много ценни медали за състезателите на „Виолена“ от държавното първенство по аеробика

Състезателите на хасковския клуб по аеробика „Виолена“ извоюваха много ценни медали от 28-ото издание на Държавното отборно първенство за клас „А“, провело се в спортна зала „Строител“ в Пловдив на 22 и 23 ноември 2025 г.

Отличията бяха спечелени в силна конкуренция в предпоследното за годината състезание от маратона от състезания за второто полугодие.

Хасковският клуб с президент и треньор Теменуга Илиева участва с 9 състезатели при 7-8 и 9-11 г. В конкуренция от 31 състезатели в индивидуалната надпревара при 9-11 г. Рая Чобанова, която е за първа година в тази възрастова група, спечели сребърен медал, а Мария Тюрдиева, също дебютантка, остана само на 2 стотни от бронзовия медал. Останалите участнички останаха извън финалната осмица, но се окичиха с медали в груповите категории.

Сребърен медал за „тройка“ – Рая Чобанова, Мария Тюрдиева, Крисия Йорданова.

Сребърен медал за „група“ – отново Чобанова, Тюрдиева, Йорданова заедно с Лора Динева и Йоана Иванова само на половин стотна останаха от златния медал.

При 7-8-годишните в индивидуалната надпревара Мария Плахова, Ася Юзгюн, Ария Ерем останаха в подножието на финалната 8-ца от 24 състезатели, но се класираха за финалите с „тройка“, като останаха на 6-та позиция.

„Почивка за състезателите няма, защото след броени дни предстои последното международно състезание от Спортния календар на Съюза по аеробика – „Букурещ опън 2025“, Румъния, където ще участват 16 състезатели от хасковския клуб. Спортът учи на дисциплина, борбеност, постоянство, честна борба и невероятната способност да се изправяш и продължаваш, когато не си на върха. Треньорският екип поздравява състезателите за постигнатите резултати и благодари на всички, които са част от голямото семейство на КА „Виолена“ за съпричастността и помощта!“, каза Теменуга Илиева.



